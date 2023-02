actualites





Un fil à tricoter spécialement conçu pour fabriquer des pièces à imprimé léopard

Résolument ancré dans l’air du temps, le groupe Happywool (Phildar et Pingouin) innove avec un fil original qui, à mesure qu’il est tricoté, permet de créer un imprimé animalier dans l’air du temps. Toujours composée de fibres 100% naturelles et de matière chaudes (kid mohair et laine mérinos), ce fil noble de fabrication italienne est parfait pour concevoir des vêtements et accessoires qui allient style et confort.





Un produit disponible dans trois variations de motifs et de couleurs



Phildar propose son produit phare de l’hiver 2023 dans plusieurs coloris et avec différents imprimés. Le motif léopard se décline en couleur « Fauve » et en couleur « Dalmatien ». Ces tons marrons, noirs et blancs suivent les tendances intemporelles de l’hiver et s’adaptent à tous les styles. Plus original et pétillant, leur dernier coloris nommé « Flamant Rose » arbore des nuances de rose à la fois douces et vives qui amènent une touche de fantaisie.





Le fil à motifs, un produit qui a trouvé son public



Les amateurs de tricot ont été conquis par ces fils à motifs animaliers. L’originalité et la possibilité de varier les styles et les coloris ont attiré l’attention des amateurs de tricot confirmés et débutants. De son côté, le coloris flamant rose qui a été présenté au dernier Salon du DIY a connu un franc succès.



Dans une vidéo où Phildar recueille l’avis d’une cliente, celle-ci reconnaît les avantages de ce produit : « Le fil est doux et très fin. Le rendu est super sympa : quand on commence à tricoter, il y a un motif d’un pelage d’animal qui se dessine. C’est un fil qui, par son côté vaporeux et fluffy, serait parfait pour réaliser des accessoires. J’aimerais également beaucoup voir ce fil monté sur un gilet ou un pull ! ».

A propos de Phildar



Leader européen du fil à tricoter, Phildar commence à écrire son histoire en 1903. Au fil des années, l’enseigne développe toute une gamme d’essentiels pour le tricot. La marque développe la joie et la sérénité à travers les arts du fil tout en s’engageant à respecter l’homme et la planète. Entre un savoir-faire historique et une ambition résolument tournée vers l’avenir, Phildar rassemble toutes les générations autour d’activités créatives engagées.



https://www.phildar.fr