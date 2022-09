actualites

Une plainte officielle a été déposée auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant "une campagne de discrimination et de persécution de l’Église de l’Unification" au Japon, où des médias, des responsables gouvernementaux et des avocats ont uni leurs forces pour accuser l’Église d’être responsable de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.



La plainte, déposée par l’ONG Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP-LC), basée à Paris, demande que le Comité des droits de l’homme de l’ONU se penche sur "la souffrance continue" des membres de l’Église de l’Unification/Fédération des Familles au Japon lors de sa 136e session, qui se tiendra du 10 octobre au 4 novembre 2022.



La plainte de 22 pages, qui mentionne également la Fédération pour la paix universelle (FPU), détaille comment "les droits de l’homme des membres de l’Église de l’Unification au Japon ont été gravement, systématiquement et manifestement violés" depuis l’assassinat du 8 juillet, qui aurait été commis par un homme qui détestait l’Église de l’Unification parce que sa mère en était membre et soutenait les activités de l’Église.



La plainte décrit comment des avocats hostiles à l’Église de l’Unification et d’autres ont utilisé les médias japonais pour déformer cette tragédie nationale en un récit qui fait de l’assassin présumé une victime de l’Église de l’Unification et blâme l’Église pour l’assassinat. Les membres de l’Église ont subi des centaines d’attaques personnelles, d’agressions, de menaces de mort, d’actes de vandalisme et autres formes d’agressions publiques.



"La FPU est d’accord avec la plainte de CAP-LC selon laquelle une grave erreur judiciaire est commise par certaines personnes malavisées au Japon", a déclaré Thomas G. Walsh, président de la FPU. "La FPU s’efforce de construire la paix dans le monde et nous abhorrons les discours de haine, la persécution religieuse, la violence armée et l’utilisation des médias pour répandre des rumeurs et de fausses allégations. Nous espérons que le Comité des droits de l’homme des Nations unies examinera rapidement cette plainte et défendra la liberté religieuse au Japon."

Le Japon est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Selon la plainte du CAP-LC, les autorités japonaises, les membres des médias et d’autres violent le PIDCP en perpétuant des actes qui :

Menacent la sécurité personnelle des membres de l’Église de l’Unification et provoquent une discrimination religieuse à leur encontre sur le lieu de travail, dans les écoles et autres établissements d’enseignement (articles 9 et 18.3 du PIDCP) ;

Provoquent des "ingérences arbitraires" dans la vie privée des membres de l’Église de l’Unification et fomentent des attaques calomnieuses contre leur « honneur et leur réputation » en raison de leur religion (articles 17 et 19.3.a du PIDCP) ;

Nient la liberté de croyance, provoquent une discrimination à l’encontre d’une religion particulière, et/ou refusent à un groupe impopulaire ou minoritaire sa liberté religieuse (article 18.1 du PIDCP) ;

Nient le droit de participation politique à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, de leur origine ethnique ou de leur religion (article 25 du PIDCP).

La plainte dénonce le gouvernement japonais qui gère un "service de consultation téléphonique" pour les personnes qui "ont des problèmes" avec l’Église de l’Unification. Ce service renvoie les appelants vers "des entités de consultation professionnelle, y compris celles offrant une aide juridique", ce qui inclut vraisemblablement des avocats hostiles à l’Église de l’Unification, indique la plainte, ajoutant qu’il s’agit "d’un cas manifeste de discrimination interdite par le PIDCP".



Une autre violation "flagrante" découle des efforts publics pour "désigner et faire honte" aux politiciens japonais qui ont assisté aux événements de la FPU et à ceux d’autres organisations liées à l’Église de l’Unification. L’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques protège à la fois le droit des citoyens de participer au processus démocratique et la liberté des élus de "consulter et coopérer avec les dirigeants et les membres des religions de leur choix", indique la plainte.



"Des activistes politiques de gauche au Japon, dont plusieurs au sein du Parti communiste japonais marginal, ont exigé des enquêtes sur la "collusion" entre la FFPUM et les législateurs japonais", a noté le Washington Times dans un article du 20 septembre (https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/20/rights-group-seeks-un-probe-pressure-campaign-agai).



CAP-LC (https://freedomofconscience.eu) a déclaré que sa plainte est basée sur une étude menée par le Center for Studies on New Religions (CESNUR), qui est publiée dans le Journal du CESNUR (https://cesnur.net) et le magazine Bitter Winter (https://bitterwinter.org).



Un lien vers la plainte de la CAP-LC est disponible ici : https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/JPN/INT_CCPR_CSS_JPN_49951_E.pdf





