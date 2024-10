gastrocuisine



Le vin de la Saint Valentin

La marque Le Secret des Amants présente sa gamme de vins sous forme de chapitres. Ces cuvées modernes, chic et gourmandes sont destinées à simplifier la dégustation, réconcilier amateurs et spécialistes. Le concept est de proposer aux consommateurs, sur chaque bouteille, une histoire partagée entre deux personnages et le vin au fil des cuvées.



Le storytelling est également illustré sous forme de bande dessinée chic et moderne à découvrir sur le site web https://secret-des-amants-vins.com.





Modernisation et promotion des vins de France



"Le Secret des Amants" est animée par trois amis passionnés de vin et de terroir : Christophe, Patrick et Julien. Après avoir crée la marque et élaboré leurs premières cuvées, ils réalisent un crowdfunding sur la plateforme ulule.com et réussissent en seulement 30 jours à réaliser 754 % de leurs objectifs.



La société en tant qu’entreprise raisonnable a déjà prévu à l’issue de son premier bilan de reverser une partie de ses bénéfices. Elle le fera au profit d'associations caritatives qui œuvrent pour les vignerons en difficulté ainsi qu’à la protection de la nature.





Une communauté et un accueil exceptionnel



En quelques mois ils réussissent à se forger une belle clientèle. Autour d’eux se crée déjà une vraie communauté qui partage les valeurs de la marque, la suivant avec assiduité sur les réseaux sociaux comme Facebook. L’humoriste Laurie Peret a apporté son soutien à la marque en se déclarant "fan fan fan" du premier chapitre. Ce lancement réussi a permis aux trois associés d’être lauréats du prêt d’honneur d’Initiative Pays d’Aix, association qui récompense les jeunes entreprises à fort potentiel. L'équipe du Secret des Amants a reçu les félicitations du jury qui était composé d’experts et de chefs d’entreprises.



Dès le premier trimestre, l'équipe a réussi une levée de fonds de 60 000 euros qui leur permettra dans les semaines à venir de se doter de moyens matériels et humains pour continuer son développement.



Après avoir reçu un excellent accueil auprès des consommateurs et des professionnels de la restauration, la marque a proposé ses vins au concours de l’ANIVIN dont les résultats sont attendus le 15 février 2019. Entre mars et avril 2019, les cuvées seront également soumises auprès de la London Wine Competition.





À propos de LSDA FRANCE



L'aventure commence avec 3 passionnés qui rêvent de créer leurs propres vins. Ils les voulaient faciles à déguster grâce à des cuvées mono-variétales et de grande qualité grâce à une sélection de parcelles du sud de la France. Les amis ont créé des vins à partager pour faire de chaque dégustation un moment de plaisir.



Les vins ont une véritable identité grâce à une histoire racontée au fil des cuvées et illustrée par une bande dessinée sur le site. Pour offrir une véritable expérience, les vins sont gourmands, contemporains et accessibles.



Pour plus d’informations : https://secret-des-amants-vins.com





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération