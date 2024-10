maisondeco



Une solution de couchage unique au monde synonyme de

santé, de qualité, d’élégance, de résistance et de respect de l’environnement.











Un confort et une ergonomie exceptionnels : COUSSIN et POUF à la fois



Le coussin Clébard-concept apporte un confort total au chien et protège son dos et ses articulations grâce à un calage évolutif et sans contraintes. Il a été conçu en tenant compte de l’instinct naturel du chien qui, rappelons-le, descend du loup et réalise un rituel de rotations, de grattage et de modelage pour adapter son lieu de couchage à son besoin de confort et de sécurité.



C’est précisément ce que le coussin Clébard-concept lui permet de faire afin d’obtenir exactement la forme qu’il souhaite et de s’y caler confortablement.





Une solution brevetée faisant appel à une structure intérieure 100% naturelle, composée de LIEGE et de CEDRE



La grande innovation du produit se situe avant tout dans sa composition intérieure qui, contrairement aux solutions traditionnelles du marché (à base de mousse, de polyfil ou encore de polystyrène donc généralement dérivées du pétrole), fait appel à une solution 100% naturelle. Faite de granulés de liège et de billes de cèdre.



Le produit, fruit d'une formule exclusive combinée à des choix de tissus spécifiquement adaptés, est breveté.











Santé du chien et hygiène de la maison : antibactérien, antiparasitaire, antifongique, antipuces, antiodeurs

Le liège et le cèdre utilisés au cœur du coussin possèdent de nombreuses vertus naturellement assainissantes pour le chien mais aussi pour l’hygiène de la maison. Le résultat est un produit antibactérien, antiparasitaire, antifongique, antipuces et, ce qui n’est pas un détail pour le maître, antiodeurs. Tout le monde en profite et les risques pour la santé, y compris au niveau des allergies, sont supprimés.

En prime, les chiens ont beaucoup moins tendance à détruire leur couchage car le produit ne contient aucun produit recyclé industriellement (telles que les mousses). Les chiens le sentent et le coussin peut ainsi durer plusieurs années au lieu d’être mis en pièces au bout de quelques semaines.





Un coussin écoresponsable, conçu pour durer

Ce coussin écoresponsable remet totalement en cause l’idée malheureusement répandue qu’un matelas pour chien a automatiquement une durée de vie limitée nécessitant d’en changer régulièrement. A une époque où les choix de consommation doivent être repensés afin de soulager la planète, privilégier des matériaux comme le liège ( imputrescible, indéformable et constitue un formidable puits de carbone) est à la fois un choix de raison et de cœur, d’autant plus que seule l’écorce des arbres (le chêne-liège) est utilisée.









Housse extérieure remplaçable et lavable en machine



Les tissus sont sélectionnés pour leur résistance, ce qui confère au coussin une très longue durée de vie. Les concepteurs ont également prévu que la housse extérieure soit remplaçable pour ne pas avoir à changer tout le coussin si un incident survenait ou si le maître souhaite opter pour un nouveau décor.





Design et facilité d’entretien



Le coussin est proposé dans une large palette de tissus et de couleurs pour s’adapter à tous les styles d’intérieurs. Il devient ainsi une véritable pièce d’ameublement qui n’a plus besoin de se cacher dans un coin de la pièce. Par ailleurs, il s’entretient facilement grâce à un traitement de surface permettant d’enlever les taches superficielles à l’aide d’un simple chiffon humide. La housse extérieure est amovible et lavable en machine.













Prix

Collection Linen à partir de 169,00€ TTC : Champagne, Light Jeans, Dark Jeans, Medium Grey

Collection Sofa à partir de 199,00€ TTC : Orange, Bleu Paon, Marron

Collection Velvet à partir de 249,00€ TTC : Gris Glacier, Gris Taupe

Collection Skin à partir de 249,00€ TTC : Ecru

Collection Chain à partir de 279,00€ TTC : Silver

Collection Smooth à partir de 279,00€ TTC : Beige



Tailles

Toutes les références Clébard-concept sont disponibles en 4 tailles :

Small (S) : 55x55cm

Medium (M) : 70x70cm

Large (L) : 85x85cm

XLarge (XL) : 100x100cm





A propos de Clébard Concept



Les époux Daniele et Eric Hubler, créateurs de Clébard-concept, se sont lancés dans l’aventure après avoir été confrontés à la difficulté de trouver pour leur propre chien un coussin qui soit à la fois sain, confortable et résistant.

Après une vingtaine de coussins (toutes marques confondues, jusqu’aux plus chères) jetés successivement à la poubelle en 3 ans, le couple se décide à fabriquer une solution faite maison. D’essais en essais, la solution idéale s’est peu à peu dessinée.

Le produit a participé au salon Interzoo de Nuremberg, le plus grand salon international de la profession.