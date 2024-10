maisondeco

Dissimuler une jolie toiture sous un agrégat de panneaux photovoltaïques ? La perspective a de quoi rebuter les plus ardents défenseurs de l’autonomie énergétique. Grâce à son expérience de plus de 30 ans dans les appareils électroniques de qualité, l’entreprise allemande SolteQ a conçu une gamme complète de tuiles et de bardages solaires qui permettent enfin de rénover ou concevoir une habitation 100 % autonome en énergie sans compromis avec l’esthétique.





Des solutions élégantes pour tous types de bâtiments



"Grâce à nos tuiles disponibles en couleur anthracite en remplacement de l’ardoise, mais aussi dans de nombreux autres coloris, ainsi que nos nombreux éléments de façades, nous sommes en mesure de proposer des solutions élégantes pour tous les bâtiments, y compris dans les secteurs soumis à des contraintes architecturales fortes", souligne Christian Zeler, le responsable des développements chez SolteQ.



Faciles à installer, à brancher et à raccorder au réseau, les solutions SolteQ sont adaptées à la construction autant qu’à la rénovation.





Solutions de chauffage



Entièrement fabriqués en Allemagne, les produits SolteQ sont garantis 20 ans et généralement amortis au bout de 10 à 12 ans, en fonction de la situation géographique et des caractéristiques du bâtiment.



"Parce que nous maîtrisons l’ensemble du processus de fabrication de nos tuiles et éléments de façades, nous garantissons un rendement à 80% 40 ans après l’installation", précise Christian Zeler. Afin de compléter son offre, SolteQ a également développé des solutions de chauffage. À cet effet, toute la surface du toit, en plus de l'utilisation photovoltaïque, peut être utilisée comme une zone de capteurs thermiques.



Plus d'informations : www.tuiles-solaires.fr





À propos de SolteQ



Société familiale présente depuis 35 ans sur le marché des éléments de sécurité, notamment celle des panneaux photovoltaïques, SolteQ Europe est installée à Oberlangen, dans le nord de l'Allemagne. Les tuiles et bardages solaires qu’elle a conçus équipent aujourd’hui de nombreux bâtiments en Allemagne, Suisse et Autriche.