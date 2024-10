pratique



Les punaises de lit : mauvais souvenir de voyage



Les souvenirs de vacances sont parfois moins plaisants que prévu : invisibles à l’œil nu et difficilement détectables de jour, les punaises de lit investissent parfois la valise ou la doublure du sac d’un voyageur pour transiter d’un logement à un autre.



"Si un hôtel ou une location de type Airbnb sont infestés, le risque est important de voir son domicile contaminé à son tour, parfois même longtemps après le retour du voyage, les punaises de lit pouvant cesser de s’alimenter pendant plus de 6 mois", explique Salomon Elbaz, fondateur de la marque d’insecticide Tranquilléo, "malheureusement, lorsque la faim les tenaille de nouveau, c’est le cauchemar qui commence. Si la punaise de lit ne transmet pas de maladies, elle peut entraîner des états de stress allant jusqu’à la dépression tant les démangaisons qu’elle procure sont intenses."





Elimination de 100% des punaise sous un délai de 4 heures



Pour regagner ses pénates en toute sérénité, la marque d’insecticide Tranquilléo, qui commercialise déjà depuis 2012 "10 heures chrono", permettant d’assainir une litterie contaminée, a conçu "4 heures chrono", un insecticide adapté aux besoins des voyageurs.



Grâce à son support en polymère, il élimine 100 % des punaises de lit au terme d’un délai de 4 heures et conserve son efficacité pendant 5 semaines.



"Les sprays commercialisés jusqu’à présent perdent leur efficacité dès le séchage du liquide pulvérisé, ce qui ne permet pas une diffusion des molécules actives pendant un temps suffisamment long", indique Salomon Elbaz.





Prix et distribution



Parfaitement inoffensive pour les utilisateurs, la plaquette "4 heures chrono" est fabriquée en France. Elle est aujourd’hui disponible sur Nature et Découverte, Amazon, Cdiscount, Bricolex Paris, 1001 pharmacies, Boutique du Routard et prochainement les Pharmacies de France pour un prix public de 7 euros TTC.



A propos de Tranquilléo



Fondée à Lyon en 2012, la marque Tranquilléo commercialise des produits insecticides, bracelets anti-moustiques notamment. Avec ses plaquettes en polymère, elle est à l’origine d’un mode de diffusion innovant pour lutter contre les punaises de lit.

Plus d'informations : www.tranquilleo.com