Apparus dans le paysage audiovisuel il y a dix ans à peine, les drones télécommandés ont révolutionné la façon de voir le monde et de le sublimer. La France compte aujourd'hui près de 10 000 télépilotes, un nombre qui ne cesse d’augmenter tandis que la filière drone se structure progressivement. Mais pour le professionnel de l’image qui recherche un prestataire, il n’est pas toujours évident de faire le tri dans l’offre foisonnante qui fleurit sur le net. Prétendre à des images de qualité nécessite de multiples cordes à son arc : regard artistique, sens créatif, expérience des productions professionnelles, expertise dans le télépilotage, connaissance des réglementations.





CNN, Disney et FujiFilm



De CNN à Disney, en passant par FujiFilm, les images réalisées par les télépilotes d’HOsiHO.net sont recherchées dans le monde entier pour leurs qualités techniques et créatives. C’est pourquoi Sami Sarkis, fondateur de la banque d’images aériennes HOsiHO (Hosiho.com), a eu l’idée de créer le réseau de télépilotes HOsiHO Drone Network (Hosiho.net) en parallèle de son offre existante de 20.000 médias disponibles en ligne.



Née en 2017, la nouvelle plate-forme réunit une équipe de professionnels créatifs et confirmés, capables de réaliser des shootings aériens à la demande pour le compte de sociétés de production, d’agence de communication, de médias ou d'entreprises. Qu’il s’agisse de filmer dans les moindres détails l’impact d’une vague sur des rochers pour illustrer le phénomène des grandes marées ou encore de tourner un clip "corporate" pour une entreprise, les membres d’HOsiHO.net sont en capacités de répondre aux sollicitations les plus variées.



"Les membres du réseau HOsiHO sont sélectionnés selon des critères exigeants et signent une charte de bonnes pratiques. Nous les mettons en relation directe avec des clients, souvent internationaux, à la recherche d’images haut de gamme réalisées dans un cadre légal. Cela nécessite à la fois une vraie expertise en matière de réglementation des zones aéronautiques, la maîtrise du pilotage de l'outil drone, ainsi qu'un regard singulier", explique Sami Sarkis, professionnel de l’image depuis 30 ans.





Un réseau d'opérateurs de drones qui maille l'ensemble du territoire national



Présent dans toutes les régions de France, les télépilotes du réseau ont l’exclusivité de leur zone géographique. Chacun connaît parfaitement son territoire et en maîtrise les spécificités en terme de réglementation et d’espaces aériens. Les donneurs d’ordre recherchent cette proximité qui garantit également des délais d’exécution rapides.





Une marque qui rassure à l’international



Depuis son lancement en 2017, HOsiHO Drone Network a été sollicité par des clients venus de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, de Belgique, du Danemark, d’Egypte ou encore des Etats-Unis pour réaliser des prises de vues sur le territoire français.



"A la recherche de prises de vues par drone sur le sol français, nos clients étrangers sont souvent perdus face au choix pléthorique de télépilotes accessible sur Internet. En se connectant à HOsiHO.net notre donneur d’ordre a l’assurance d’une collaboration avec un professionnel reconnu", précise Sami Sarkis qui ajoute "et un seul clic sur la carte de France suffit à être connecté avec l’opérateur de drone proche du lieu de tournage".





Des prestations de A à Z



Au-delà de leur dextérité au pilotage et de leur créativité avérée, les pilotes de drones ont tous une spécialité bien à part, comme par exemple la profonde connaissance de secteurs déterminés (Viticulture, Industrie, Tourisme, Transports, Cinéma…) et/ou de techniques de prises de vues novatrices comme la vidéo en VR 360°, la photographie aérienne panoramique ultra-haute résolution (giga-pixels), la réalisation de timelapse et d'hyperlapse, la photogrammétrie ou la thermographie : la palette de compétences que présente HOsiHO.net permet de décliner un panel de prestations drones complètes, allant de la prise de vue à la post-production avec un dénominateur commun : talent et qualité du regard.



En fonction du matériel exploité et du temps requis, les coûts moyens d'une prestation vont de 350 à 1350 Euros (Hors frais de déplacement et frais administratifs)



Plus d'informations : www.hosiho.net