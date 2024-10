mediasmarketing

SKYROCK PLM est une mobiradio, c’est-à-dire une radio IP disponible sur l’appli mobile SKYROCK où elle vient rejoindre les 10 autres mobiradios de l’application.

SKYROCK PLM est également accessible par le web et diverses plateformes. Le flux IP peut être distribué et retransmis par tous moyens, dans le monde entier.



SKYROCK PLM est un programme 24/24, 7/7. Sa programmation musicale est urbaine avec deux émissions principales : une matinale d’actualité générale et militaire et une soirée de dédicaces et de messages personnels par et à destination des militaires.

SKYROCK PLM reçoit les informations, les intervenants et les invités en coordination avec le ministère des Armées. Un Comité de Pilotage réunissant SKYROCK et les parties prenantes du ministère assure le lien et le partenariat.

SKYROCK PLM est une initiative unique car il ne s’agit pas d’une radio de l’armée, mais d’une radio pour les militaires, créée et animée par une équipe civile. Il ne s’agit pas d’une radio réservée pour une diffusion sur les bases, en garnison comme en opérations, mais ouverte à tous et placée au cœur de l’écosystème média d’une des principales radios françaises.



Selon Pierre Bellanger, président fondateur de SKYROCK, "Les auditeurs de SKYROCK s’engagent dans la société, ils en sont les forces vives. SKYROCK PLM est ce lien entre les militaires et la nouvelle génération dont ils font partie ; un point de rencontre et de solidarité pour faire nation."

A propos de SKYROCK et du Groupe SKYROCK



SKYROCK est le premier média radio web et mobile de la nouvelle génération avec plus de 21 millions de contacts par jour. SKYROCK est la première radio urbaine mondiale avec 3.2 millions d’auditeurs par jour.

SKYROCK compte 6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, 40 millions de vidéos vues par mois, 8 millions de visiteurs mensuels sur ses sites et applis, plus de 250 millions de pages vues, ainsi que plus de 10 millions d’écoutes numériques mensuelles de ses radios. C’est la première radio nationale des moins de cinquante ans urbains et la première radio musicale de la France urbaine. Skyrock est la seconde radio privée musicale la plus écoutée sur Internet. SKYROCK, c’est plus de 13 millions d’applications téléchargées sur mobile.

Le groupe SKYROCK, depuis sa naissance au temps des radios libres, a accompli une mission sociale qui s’est accompagnée d’un énorme succès populaire : contribuer à l’émancipation, à la responsabilité et à la liberté de la nouvelle génération. Contribuer par le dialogue, le partage à l’expression du meilleur de chacun et à la coexistence républicaine de tous. Accueillir tout le monde, n’exclure personne et créer ensemble un monde meilleur avec plus de réussite, d’engagement, de solidarité et moins de solitude. C’est notre dynamique tant en radio que sur les réseaux. C’est ce qui a fait de SKYROCK une des premières radios nationales, celle du moteur culturel des musiques urbaines et de la plus grande des libres antennes ainsi qu’une des entreprises à succès et des plus innovantes sur les réseaux : jadis sur le web avec les blogs, aujourd’hui sur les mobiles avec une des premières messageries sécurisées mondiales, Skred.

Cet esprit positif, populaire et républicain s’est traduit par la radio et ses activités sur le réseau et par nombre d’initiatives pour la santé, le civisme, la protection des plus jeunes, comme notamment être à l’origine de l’adoption en France d’Alerte-Enlèvement, le système national d’alerte en cas d’enlèvement d’enfants.

SKYROCK PLM est dans la continuité de cette ligne de conduite : partager avec les militaires, les valeurs qui unissent, rassemblent, font nation et tissent sans cesse la nation nouvelle. Ouvrir la proximité à cet engagement, ses parcours, ses métiers, ses destins au quotidien et ce sens donné par le collectif, la volonté, l’effort et l’entraide.



SKYROCK PLM fait équipe avec Unéo, la mutuelle des forces armées. Première mutuelle de la Défense elle est la référence en santé, prévoyance, prévention et accompagnement social des militaires et de leur famille. Unéo est le partenaire fondateur de SKYROCK PLM.

Notre premier partenaire Unéo est rejoint par la Banque Française Mutualiste qui propose une gamme de services et de produits bancaires aux agents du service public ainsi que par la CARAC, mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance.

A propos d'Unéo, la mutuelle des forces armées

Avec plus d’1 million de personnes protégées, Unéo est la première mutuelle de la Défense et la deuxième de la fonction publique. Militaire et mutualiste, Unéo est référencée par le ministère des Armées depuis 2011. Créée et gouvernée par des militaires, la Mutuelle garantit une protection spécifique en santé, prévoyance, prévention et accompagnement social à l’ensemble des forces armées (terre, air, mer, gendarmerie, directions et services) et ce, que le militaire soit en activité, en deuxième carrière, réserviste ou retraité, ainsi qu’à sa famille, en France et à l’étranger. L’ambition d’Unéo : être là pour tous ceux qui concourent à l’intérêt national.

Le général de corps aérien (2S) Jean-François Furet-Coste, président d’Unéo se réjouit de ce partenariat essentiel : "Pour cette radio mili, unique, nous sommes fiers d’être en équipe avec Skyrock".





A propos de la Banque Française Mutualiste

La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public et, à ce titre, de toute la communauté défense. C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public (dont Unéo) qui souhaitaient apporter à leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs. Aujourd’hui, près d’1,2 million agents du secteur public nous font confiance.

Médéric Monestier, directeur général de la Banque Française Mutualiste se félicite : "Parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes fiers de participer au lancement de Skyrock PLM pour accompagner les forces armées dans toutes leurs missions".





A propos de la CARAC

La Carac, mutuelle d’épargne, est le partenaire historique du monde combattant. Depuis 95 ans, elle défend le droit à réparation en permettant aux combattants d’hier et d’aujourd’hui de se constituer une retraite.

La Carac s’est diversifiée pour offrir aux combattants et à leur famille des solutions de protection financière accessibles et performantes. Ainsi, un réseau de collaborateurs, répartis sur le territoire métropolitain, accompagnent plus de 342 000 adhérents dans leurs projets d’épargne, pour se procurer des compléments de revenus, préparer leur retraite, prévenir les aléas de la vie.

Claude Tarall, président de la Carac : "Nous sommes fiers de soutenir dès son lancement Skyrock PLM, et de participer à cette belle aventure au service du public des forces armées et de leur famille."