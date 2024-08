culture



Depuis longtemps la famille de Robert de la Rivière cherche la meilleure manière de conserver le fond du patrimoine artistique que leur grand-père et père leur ont légué avec la nécessite de ne pas le disperser et d’en garantir un accès unique aux générations futures.



Un travail important (expositions, conférences, éditions,…) a déjà été effectué par les descendants à travers une association familiale qui regroupe exclusivement les descendants de Robert de la Rivière, plus connu sous son nom d’artiste Rob Roy.



Dans le cadre la grande collecte 1914-1918 quelques dessins de Charles de la Rivière avaient été recensé par les Archives Nationales





Originalité de cette donation



Un père, un fils tous deux peintres autodidactes à moins de trente années d’intervalle, illustrent leur guerre 14-18 et 39-45 et laissent un témoignage visuel et illustré d’une période de notre histoire de France.



Le père, Charles, très bon caricaturiste plus tourné vers les personnages, leur tenue, leur expression qui traduisent parfaitement le climat au front à cette époque. Le fils, Robert, plus dans l’illustration et dans le moindre détail des faits, et des épreuves qu’il traverse, la guerre, les combats, la déportation.





De quoi est constitué cette donation

- De dessins de Charles Le Proux de la Rivière (1878-1958) conservés dans deux carnets illustrant la guerre de 1914-1918, l’un de 62 pages au format 19 x 12 cm composé de 31 dessins, aquarelles et crayons, et l’autre de 102 pages brochés au format 16 x 10 cm composé de croquis, dessins, aquarelles et crayons.





- De dessins de Robert Le Proux de la Riviere (1909-1992) illustrant la guerre de 1939-1944 conservés dans un Carnet de guerre** de 148 pages au format 21 X 29.7 relié composé de textes, photographies, documents et 89 dessins aquarelles et crayons et d’une série de 34 dessins aquarelles et crayons illustrant la guerre de 1944 à1945.



Ces documents très visuels représentent un support pédagogique idéal pour l’explication de ces conflits auprès des jeunes générations



**Un Livre publié à compte d’auteur "Carnet de Guerre de Rob Roy" www.carnetdeguerrederobroy.com qui reprend l’ensemble de ces dessins, a été édité en 2010.





Pour consulter les biographies de Charles Le Proux de la Rivière et Robert Le Proux de la Riviere, cliquez ici





Plus df'informations : www.art-robroy.com