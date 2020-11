economie

"Drive to store" : le digital au service de la vente physique



Lancé en 2017, bien avant la crise sanitaire, le site Buyer a pour vocation de soutenir le commerce de proximité. Pour cela, il fait le pari de la vente physique, tout en s’appuyant sur le digital. Au contraire d’une market-place, Buyer n’est donc pas un site marchand mais se veut une solution de long terme face aux difficultés des petits commerçants, qu’il aide à devenir plus visibles et plus attractifs. Misant sur la géolocalisation et la diffusion de campagnes promotionnelles ciblées, l’application décline le concept de "drive to store" (littéralement "conduire au magasin") et s’appuie sur un système de cash-back naturel qui fidélise les consommateurs, les incitant à devenir "accros" au commerce de proximité.





Une relation unique entre le client et le commerçant



"Les market-place n’apportent que des solutions temporaires, risquant, à terme, de menacer l’essence même du petit commerce en ne laissant la place qu’au virtuel", explique Colin Glénat, fondateur de Buyer. "Avec Buyer, nous nous positionnons au contraire sur une stratégie de long terme. Nous croyons à la consommation responsable, locale, engagée, reposant sur les rapports humains. Quoi de mieux, en effet, qu’un boucher découpant lui-même sa viande, qu’un primeur donnant des astuces pour cuisiner les légumes de saison, ou encore qu’un libraire avec qui échanger autour de ses dernières lectures ? C’est cette relation unique entre un commerçant et ses clients, et toutes les émotions qui s’y rapportent, que Buyer s’efforce de défendre."





Comment ça marche ?



Entièrement adaptable sur mobile, le site internet ouvert aux professionnels est extrêmement simple d’utilisation. En seulement huit clics, le commerçant référencé sur Buyer peut créer sa propre campagne commerciale. Outre la présentation de son magasin, de ses produits et de ses horaires d’ouverture, il a la possibilité, à tout moment, de faire profiter de réductions ponctuelles à la communauté de clients "Buyer". Pour cela, il lui suffit de saisir son offre promotionnelle dans l’interface. Une notification est alors envoyée à tous les téléphones connectés dans un rayon de 3 kilomètres. Disposant d’un accès à toutes les statistiques, il peut aussi ajuster sa campagne au fil de l’eau, en paramétrer les dates, les horaires et durée de diffusion.



En échange, il doit seulement s’acquitter d’un abonnement de 9,90 euros par mois. "Moins coûteux qu’un encart dans la presse ou qu’une campagne d’affichage, Buyer offre ainsi un outil de proximité efficace, plus ciblé que les réseaux sociaux", précise Colin Glénat. "Durant le confinement, l’abonnement est offert pour soutenir les commerçants dans cette période difficile."





Un système de cash-back pour récompenser les clients



Du côté des clients, tout est fait pour rendre l’application addictive. Le consommateur bénéficie régulièrement de réductions et remporte des points convertibles en euros lors de chaque achat effectué dans un commerce Buyer : un système de cash-back sans triche, "gagnant-gagnant" : plus le nombre de commerces visités est important, plus la valeur du point et les sommes reversées augmentent.





Une application pour consommer local… dans toute la France



Entièrement gratuite pour le consommateur, l’application s’avère utile aussi bien dans les magasins en bas de chez soi qu’en vacances, pour saisir les réductions au vol. Avec plus de 600 commerces affiliés, Buyer développe son réseau dans toute la France, s’appuyant sur des partenariats avec Saveurs Commerces, la Fédération Française de l’Habillement et les chocolatiers confiseurs de France.



L’objectif est d’atteindre les 300 000 téléchargements d’ici un an. "Pour survivre à la crise, les commerces de proximité doivent à tout prix rester actifs et préparer dès maintenant l’après-confinement", selon Colin Glénat.

A propos de Buyer



Implantée à Lyon, l’équipe de Buyertech est constituée de trois associés aux compétences complémentaires : Colin Glénat, président fondateur et Selim Tavukcuoglu, en charge du développement informatique. Tous deux ardents défenseurs du commerce de proximité, ils sont aussi épaulés par Christophe Rémy en qualité d'associé investisseur.



www.buyertech.fr