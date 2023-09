economie





Des Français ouverts aux véhicules électriques

. 1 Français sur 10 détient ou envisage de se procurer un VE ou VHR au cours des 12 prochains mois

. 9 véhicules électriques sur 10 sont considérés comme le véhicule principal du foyer

. Simplement la moitié des détenteurs les utilisent aussi bien pour leurs trajets courts du quotidien que leurs trajets longs occasionnels



Le domicile, principal lieu de recharge

. 75% des détenteurs / futurs détenteurs rechargent (ou envisagent de recharger) leur véhicule électrique à leur domicile, qui est le principal lieu de recharge pour les 2/3

. Près de 4 sur 10 d’entre eux disposent (ou envisagent de disposer) d'une borne de recharge à domicile, soit 28% de l’ensemble de la cible détenteurs / futurs détenteurs

. Economie de temps, commodité, contrôle de la charge et flexibilité sont les principales motivations d’installation de la borne de recharge à domicile



Proximité, rapidité et coût raisonnable : les enjeux des bornes hors domicile

. 75% des détenteurs / futurs détenteurs utilisent (ou envisagent d’utiliser) des bornes de recharge hors domicile

. En moyenne, 10 lieux sont cités par les détenteurs / futurs détenteurs pour y trouver des bornes de recharge, principalement : supermarchés, centres commerciaux, parkings publics, centre-ville, stations-service, hôtels,…

. Rapidité de charge, coût raisonnable, sécurité sont les plus fortes attentes vis-à-vis des bornes de recharge hors domicile



Une bonne image des opérateurs du marché mais des attentes fortes



L’image vis-à-vis des opérateurs est bonne du fait de leurs points forts : Assistance de qualité, partenariats,… pour les constructeurs et leasers. Facilité d’utilisation, puissance, qualité, garanties et SAV,… pour les marques et installateurs à domicile.



Il n’en reste pas moins que les attentes sont bien présentes par rapport notamment à la visualisation des informations de recharge, la charge ultra rapide, l’optimisation de la santé et l’efficacité de la batterie, le service de maintenance préventive,…

