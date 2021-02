economie

Une opération destinée à accélérer la croissance de SINEO

Hervé CASQUET, qui demeure le Dirigeant de SINEO est aujourd’hui accompagné de Francois-Xavier Devilder et de Jacob Abbou, Fondateur du Groupe Le Journal de l'Automobile. L’entreprise qui compte aujourd’hui 180 collaborateurs mais surtout un réseau de licenciés de marques et d’indépendants de plus de 750 Experts va pouvoir, avec l’intégration de ces deux entrepreneurs dans le capital, assoir son leadership et optimiser le développement de son activité.

Pour Hervé CASQUET, dirigeant de SINEO, la concrétisation de ce projet d’investissement est un signal fort pour l’ensemble du groupe. En effet, face aux enjeux grandissant de l’écologie, des services de mobilité et de la nécessité d’accélérer la digitalisation, l’arrivée des nouveaux actionnaires témoigne d’une grande confiance dans les projets entrepris par SINEO.





Réseau national Sinéo



"Francois-Xavier Devilder et Jacob Abbou ont su comprendre les atouts de l’offre SINEO. Ils partagent nos convictions ainsi que notre engagement à fournir un service adapté aux besoins et aux problématiques de nos clients tout en prônant des valeurs durables, sociales et professionnelles", commente Hervé CASQUET, Dirigeant de SINEO.

Le Groupe SINEO est prêt à relever de nouveaux défis et à élargir le spectre de ses prestations : le développement du réseau à l’optimisation des actions opérationnelles, la capitalisation sur les services existants et la création de nouvelles activités.

A PROPOS DE SINEO

Leader de la préparation esthétique de véhicules sur le territoire français, le réseau SINEO s’appuie sur un maillage national dense et unifié. Fort de ses 50 centres et plus de 750 préparateurs, SINEO apporte rigueur, réactivité, qualité et services adaptés à l’ensemble des professionnels du monde de l’automobile et de la mobilité. Des groupes automobiles aux flottes d’entreprises, SINEO a mis en place un procédé permettant une utilisation maîtrisée de l’eau. L’entreprise prône également des valeurs sociales en étant un tremplin vers l’emploi grâce à l’insertion professionnelle de personnes éloignées du monde du travail. SINEO est agréé entreprise d’insertion par l’État depuis 2005. Créé en 2004, SINEO a su se faire, en l’espace de 15 ans, une place de choix auprès de ses pairs, les professionnels de l’automobile.

Pour retrouver l’intégralité des informations et services SINEO, rendez-vous sur www.sineo.fr.