emploi





Vélizy-Villacoublay est une commune dynamique et sportive. Avec 110 associations et près de 12.000 adhérents, c’est plus d’un habitant sur deux impliqué dans une activité, qu’elle soit sportive ou culturelle. Toutes les familles baignent d’une manière ou d’une autre dans le monde associatif. C’est donc tout naturellement que la municipalité a obtenu le label Terre de jeux dès novembre 2019.



A un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les actions en faveur de la promotion du sport et de ses valeurs, s’intensifient. Parce que l’esprit olympique rime aussi avec culture, la ville de Vélizy-Villacoublay propose une exposition photographique "L’esprit des jeux gagne Vélizy !", dont le vernissage a lieu le 23 juin. Date symbolique puisque c’est la journée olympique célébrée partout dans le monde.



Après le succès de l’exposition "Portraits de jeunes Véliziens, avec L’Onde en 2021", et des expositions "La nature des choses" à Agen, au Grand-Palais à Paris et au Kremlin-Bicêtre, le photographe Arnaud Vareille met cette fois en lumière l’esprit olympique de tous les Véliziens à travers leur passion sportive. Le photographe a réalisé une série de 24 portraits. 24 en référence à Paris2024.



C’est une belle histoire collective que ce projet culturel. Cette série a été réalisée avec des femmes, des hommes, des jeunes et moins jeunes qui ont relevé le défi d’une pose devant l’objectif et sous les projecteurs. Ces superbes clichés, à l’esthétisme sobre et élégant, méritaient un bel écrin. Ils sont à découvrir à l’espace Jean-Lucien Vazeille sublimés par la rampe hélicoïdale dont l’architecture fait penser à celle du musée Guggenheim de New York.



Puis, l’exposition parcourra la ville dans d’autres sites jusqu’à la fin des jeux de Paris 2024.

Exposition

"L'esprit des jeux gagne Vélizy"

réalisée par Arnaud Vareille



Vernissage

Vendredi 23 juin à 19h00

Espace jean-Lucien Vazeille





Pour accéder à la présentation complète de l'exposition, cliquez ici



Pour accéder aux visuels, cliquez ici