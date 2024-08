emploi

"Les missions de plusieurs mois sont une véritable opportunité", affirme Daniel Pardo, ancien manager de transition et auteur de 4 livres sur le travail indépendant dont "Travaillez comme indépendant en mode mission". Daniel Pardo ajoute, "Ce programme de formation est directement inspiré de mes propres expériences en tant que manager de transition en France et à l'étranger, et enrichi grâce à la contribution d'experts issus du monde de l'entreprenariat et du consulting."



Après avoir développé les premières formations en ligne pour rechercher des missions, Daniel Pardo a mis au point ce programme de formation présentiel à Paris qui se déroule sur deux jours afin de rompre la solitude et l’isolement de celui qui recherche des missions et tirer profit de l’effet réseau.





Approche collaborative



Cette formation profitera à ceux qui veulent être opérationnels très rapidement, s’engager dans une démarche collaborative et améliorer leur efficacité commerciale. A l’issue de cette formation, ceux qui le souhaiteront pourront se réunir régulièrement en fonction des complémentarités, des besoins, des compétences, du lieu géographique et des affinités de chacun.



Des cabinets de management de transition et des sociétés faisant appel aux indépendants apporteront également des conseils.





Une formation étape par étape



Le programme explique étape par étape comment faire pour trouver ses premières missions longues, les points à négocier avec un futur client et les éléments à anticiper afin de démarrer son activité sur de bonnes bases.



"Ce programme est le chemin le plus rapide pour trouver des missions longues. Il est composé d'un peu de théorie, pour les débutants, mais surtout d'enseignement pratique, pour pouvoir obtenir des résultats concrets. Les participants vont devoir effectuer des actions concrètes, pour rechercher des missions en direct, via des cabinets et au travers de leurs réseaux." indique Daniel Pardo, "Il y a donc du pain sur la planche. Tout ne se met pas en place simplement en validant son inscription. Les formateurs et moi-même sommes là pour accompagner les participants vers le succès mais chacun reste maître de son avenir et responsable de sa réussite."





Formation en partenariat



Cette formation est pensée, imaginée et conçue par Daniel Pardo et dispensée par un premier organisme de formation partenaire : ABIS CONSEIL & FORMATION. Les deux premières séances de formation qui se dérouleront sur deux jours sont programmées les 22 et 23 mars ainsi que les 12 et 13 avril à Paris proche de la gare Saint-Lazare.





Formation prise en charge par OPCALIA



Cette formation est financée à 100% pour tous les salariés qui font partie d’une TPE / PME adhérente de l'OPCA nommée OPCALIA.



Par exemple, tous les salariés en portage salarial de France (quelle que soit la société de portage) sont adhérents de OPCALIA et par conséquent cette formation peut être entièrement financée.





Programme

Être indépendant dans la nouvelle économie

- Connaître le public concerné

- Savoir si le mode mission est fait pour vous

- Recueillir les premiers éléments pour se lancer



Savoir poser les conditions financières

- Du salaire à la prestation de service

- Etude des taux moyens de son secteur d’activité



Consolider son image professionnelle

- Savoir construire un CV d’indépendant

- Valider son appétence et ses compétences pour travailler en mode mission

- Construire et professionnaliser son «personal branding»



Prospecter

- En direct: les pratiques qui fonctionnent

- Avec l’appui des cabinets

- En s’appuyant sur son réseau



Réussir son premier rendez-vous commercial

- Les bonnes pratiques pour le jour J

- Utiliser le bon argumentaire

- Construire sa proposition de collaboration avec quelques points de vigilance





A propos de Daniel Pardo



Daniel Pardo justifie de plus de 15 ans d’expérience comme manager en France et à l’international. Anticipant l’évolution du marché du travail, il crée en 2011 une structure lui permettant d’intervenir dans les plus grands Groupes en tant que manager de transition. Début 2015, Daniel Pardo fonde la société de portage salarial Flexi-Entrepreneur, qui accompagne aujourd’hui au quotidien managers de transition et experts dans le déploiement de leur activité d’indépendant.



Daniel Pardo est par ailleurs l’auteur des ouvrages "Travaillez comme indépendant en mode mission", "Trouver des missions : Guide pratique pour indépendants, consultants et freelances", "How to work with independents in France" et "Comment travailler avec les indépendants ?".