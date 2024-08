entreprises

Avec cette acquisition structurante, AKKA Technologies acquiert une nouvelle dimension en Allemagne, en y réalisant 500 M€ de chiffre d’affaires , et en y confortant son positionnement de leader des sociétés de conseil en ingénierie multi segments. AKKA Technologies renforce aussi son offre de solutions innovantes et de services à forte valeur ajoutée dans la transformation de ses Clients (Infotainment, Digital et Internet des Objets).





GIGATRONIK emploie 1 000 salariés à travers quatorze sites répartis en Allemagne, Autriche et Suisse. Le Groupe a réalisé en 2016 une activité totale de 119 M€1, qui inclut un partenariat avec Audi, avec des marges en ligne avec celles d’AKKA Technologies. GIGATRONIK a développé un positionnement dans les technologies clés pour l’Industrie et les services du Futur et particulièrement de l’Internet Des Objets, appelé aussi Internet Of Things, qui consiste à permettre aux machines de dialoguer entre elles et à rendre les voitures intelligentes.



Les industriels de l’Automobile connaissent une transformation de rupture qui place l’Internet et les services au cœur de leur stratégie. Cette convergence entre Internet/services et technologies industrielles est au cœur de la stratégie du Groupe. En tant que leader global de l’ingénierie de la mobilité, AKKA Technologies transforme son savoir-faire autour de solutions et de services innovants à forte valeur ajoutée dans les segments automobiles de demain : plateformes hybrides, objets connectés, Internet des Objets, mobilité, navigation autonome et informatique embarquée. GIGATRONIK va permettre à AKKA Technologies d’accélérer son expansion en Allemagne, auprès des principaux constructeurs et équipementiers automobiles, notamment auprès d’Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche, Valéo et Volkswagen.



À l’instar de la stratégie adoptée après l’acquisition de MBtech en 2012, AKKA Technologies poursuivra le développement de GIGATRONIK en conservant sa marque, tout en apportant son savoir-faire dans les technologies de la mobilité. L’acquisition a été finalisée vendredi 3 mars et est définitive sous réserve de l’approbation des autorités allemandes de la concurrence.



Avec l’acquisition de GIGATRONIK, le Groupe se donne les moyens d’accélérer son développement en renforçant son expertise dans les technologies du numérique et son socle franco-allemand pour déployer/ intégrer ses solutions et services innovants sur le plan mondial.



1 German GAAP





Maurice Ricci, PDG d’AKKA Technologies, a ainsi déclaré : "Cette acquisition confirme notre ambition européenne dans le domaine de l’automobile et de la connectivité. Avec GIGATRONIK, notre Groupe, à l’identité européenne et l’ambition mondiale, conforte son positionnement dans le digital. Conjugué au rachat d’ERLKÖNIG, GIGATRONIK complète notre déploiement en Allemagne, accélère notre diversification auprès des grands acteurs industriels de la mobilité et renforce notre expertise technologique dans les innovations de rupture de demain. Nous nous réjouissons d’accueillir et d’intégrer les équipes de GIGATRONIK."



Edwin Tscheschlok, Président de GIGATRONIK, a rajouté : "Rejoindre le Groupe AKKA Technologies est une formidable opportunité pour notre entreprise. AKKA Technologies va nous permettre d’accélérer la dynamique de croissance que nous avons connu ces dernières années, avec toutes les équipes qui font l’identité de GIGATRONIK, tout en accédant à la nouvelle dimension et à de nouveaux clients."





Prochains événements :



Publication des résultats 2016 : mardi 21 mars 2017



Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : jeudi 4 mai 2017



Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : jeudi 27 juillet 2017