entreprises









iQuest MICE, le nouvel Escape Game 3.0 pour animer les séminaires



Pensé pour répondre aux contraintes des séminaires, l’iQuest MICE ne nécessite aucune installation préalable et se déroule dans la salle de réunion. Il peut accueillir 10 à 2000 participants réunis en équipes de 5 ou 6 et munies d’iPad. D’une durée d’une heure chrono, cette animation, en français ou en anglais, s’intègre à tout moment de l’évènement.



CBR, leader Européen du Team Building depuis 1993 lance son nouveau site : www.cbr-teambuilding.com



Pour accéder à la vidéo de démo de l’iQuest, cliquez ici



CBR Team Building, c’est :



- Un prestataire indépendant créé en 1993

- Une équipe de chefs de projets dédiés à la réussite de vos événements

- Des solutions efficaces pour vos séminaires, conventions et soirées

- Des animations personnalisées, en français et en anglais, en France et en Europe

- Avec plus de 500 animations par an, CBR Team Building s’impose comme le leader du team building par le jeu





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici

Pour accéder au communiqué de presse en format pdf, cliquez ici