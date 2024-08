societe



Le Comité du prix Sunhak de la paix reconnaît les accomplissements du Dr Adesina dans l'amélioration de l'économie africaine par la promotion de la bonne gouvernance et la mise en œuvre de l'innovation agricole. Ses réalisations ont contribué à la sécurité alimentaire en Afrique, permettant d’améliorer la vie de millions de personnes vivant dans la pauvreté.



Le Comité récompense l’ancien mannequin et actrice Waris Dirie pour ses efforts inlassables en faveur des droits des filles et des femmes et pour son appel à une résolution mondiale d’éradiquer les mutilations génitales féminines (MGF), protégeant ainsi les jeunes filles exposées à ce risque.



Lors de la cérémonie, chaque lauréat a reçu un prix de 500 000 dollars ainsi qu'une médaille et une plaque, présentés par la fondatrice du Prix Sunhak de la paix, le Dr Hak Ja Han Moon et le président du Comité, le Dr Il Sik Hong.



Plus de 1 000 personnalités ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles des Présidents et des vice-Présidents actuels et anciens, des dirigeants et des entrepreneurs africains, ainsi que d’autres représentants de divers gouvernements, universités, entreprises, médias et religions.



L’ambassadeur Kenneth M. Quinn, président de la Fondation du Prix mondial de l’alimentation, a prononcé un discours de félicitations, soulignant le rôle des deux lauréats dans la promotion des droits humains et du développement en Afrique.



Dans son discours, le Dr Adesina a affirmé qu'il ne saurait y avoir de paix dans un monde souffrant de la faim et que ce Prix était un appel à faire davantage pour les moins privilégiés dans le monde, particulièrement en Afrique.



Waris Dirie a affirmé qu’elle continuerait à se battre pour éradiquer les MGF et pour défendre les droits des jeunes filles et des femmes jusqu'à ce que ceux ci soient pleinement respectés.



Le président Hong a affirmé l'importance de la vision "d'une seule famille humaine unie en Dieu" et du thème des droits humains et du développement en Afrique. Il a souligné que la paix ne peut être réalisée que si les droits de chacun sont protégés et que le dévouement des lauréats peut permettre à l'humanité de franchir une nouvelle étape vers la paix mondiale.



Le Prix Sunhak de la paix rend hommage aux personnalités et aux organisations ayant contribué de façon significative à la paix et au développement humain pour les générations futures.





