Par ces acquisitions, le groupe 1Life renforce son partenariat avec l’éditeur Cegid et sa position de premier distributeur, toutes offres confondues.



Créée en 2011, Newmadis distribue la solution ERP Yourcegid Manufacturing PMI de Cegid et compte une cinquantaine de clients, répartis principalement dans le Sud-Est de la France. Avea Services, filiale du groupe Fealinx, compte également une cinquantaine de clients Cegid, majoritairement concentrés dans l’Ouest de la France et la région lyonnaise.



"Ces rapprochements nous permettent de consolider notre ancrage territorial, notamment dans le Sud de la France et dans la région nantaise pour une plus grande proximité avec nos clients", confirme Denis Affre, Président du Groupe 1Life.



Désormais le groupe 1Life compte près de 900 clients industriels, 75 collaborateurs et 5 agences (Lyon, Paris, Nantes, Lille et Montpellier) et confirme sa position d’acteur majeur sur le marché de l’ERP à destination des PME industrielles.



"Nous accordons désormais une attention toute particulière à la reprise des clients de ces deux sociétés. Nous avons d’ailleurs choisi d’être accompagné par Jean-François Rey, l’actuel dirigeant de Newmadis et d’Avea, afin d’assurer une reprise sereine de l’ensemble de ces clients", précise Denis Affre.



"Le rapprochement avec 1Life est une chance pour nos clients. Nous venons à la fois renforcer l’expertise du Groupe dans l’usine du futur et la transformation numérique et nos clients vont bénéficier d’une offre de produits et services plus large grâce aux ressources mises en œuvre par 1Life", confirme Jean-François Rey, dirigeant Newmadis et Avea Services.



Le Groupe 1Life poursuit donc ses ambitions de croissance et vise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 millions d’euros d’ici à 2020. Cette croissance est soutenue par une croissance organique de plus de 20% par an et par l’acquisition éventuelle d’autres entités afin de compléter l’expertise 1Life.





A propos du Groupe 1Life



Editeur et intégrateur de solutions de gestion, 1Life est le premier revendeur de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI et propose des modules complémentaires et innovants grâce à son Pôle Edition. Composée d’une équipe d’experts à Lyon, Paris, Nantes, Lille et Montpellier, la vocation de 1Life est d’accompagner ses clients industriels dans toutes les étapes de leur développement.



Plus d'informations : www.1life.fr