entreprises

Du 15 janvier au 25 avril 2019, les 18 à 30 ans sont invités à publier une vidéo présentant leur projet de création d’entreprise sur le site www.100jourspourentreprendre.fr et à faire le buzz pour accumuler un maximum de votes. 20 projets seront sélectionnés parmi les 40 ayant le plus de votes et selon la qualité du dossier de candidature. Les jeunes viendront pitcher le 17 mai 2019 devant un jury de professionnels et d’entrepreneurs qui sélectionnera les 10 lauréats 2019. Ils remporteront la "Boîte 100 jours" d’une valeur de plus de 15 000 euros offrant les outils indispensables pour lancer son entreprise.



Les 10 lauréats recevront leur Boîte lors de la "Fête 100 jours" qui se déroulera en juin prochain.



Un Prix Spécial "Transition Alimentaire Solidaire" sera parrainé par la Fondation Carrefour et récompensera notamment un projet de valorisation des produits déclassés ou tout projet qui favorise l'accompagnement du monde agricole en France.



Une campagne de communication TV, radio et affichage sera déployée sur toute la France grâce à nos partenaires : JCDecaux, RATP, TF1 et Virgin Radio.



Deux journées de formation seront organisées pour tous les candidats en mars et en avril, notamment pour les jeunes qui souhaitent bénéficier d’une remise à niveau sur les grandes thématiques entrepreneuriales.





Les partenaires

Pour l’édition 2019, « 100 jours pour entreprendre » est accompagné par : BNP Paribas, la Fondation Carrefour, Big Mamma, L’Oréal, GSC, Louis Delhaize, Foire de Paris, APM, In Extenso, Coriolis Telecom, Ulule, Initiative France, MangoPay, Site W, Lame de Fond, KnoxBox, Widoobiz, Day One, Breega Capital, Angelsquare Legalvision, Simple CRM, Escal Consulting, l’Union Des Couveuses d’Entreprise, Estimeo, Le Trèfle, Ça cogite dans la boîte, WeRentrepreneur.





À propos de "100 jours pour entreprendre"



Mouvement national lancé en 2012, "100 jours pour entreprendre" vise à permettre aux jeunes de concrétiser leur projet d’entreprendre, et à les accompagner année après année au sein d’une véritable communauté. Une manière pour les entreprises partenaires et les entrepreneurs de s’engager concrètement dans la relance de la création d’entreprises. Le mouvement est porté par les réseaux Esprits d’Entreprises, 100 000 entrepreneurs, CroissancePlus, Réseau Entreprendre, Moovjee, le Centre des Jeunes Dirigeants et la CPME Paris Île-de-France.