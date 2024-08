environnement

Des milliers d’éléphants en danger de mort



Les Dieux Humiliés, la campagne de sensibilisation comme le livre, s’adressent :

- Aux professionnels du tourisme désireux de proposer à leurs clients une alternative éthique aux camps traditionnels qui mettent en danger la vie de milliers d’éléphants en les surexploitant par des cadences de travail infernales et en leur infligeant des traitements dégradants inadaptés à leur physiologie.



- Aux voyageurs désireux de partir à la rencontre de la noblesse d’un éléphant dans le respect des rythmes de vie et de la dignité de l’animal.

Après avoir posé le décor socio-historico-économique de l’industrie du tourisme impliquant des éléphants en Asie du Sud-Est, le livre propose un répertoire de pas moins de 45 sanctuaires et camps éthiques répertoriés d’après des critères observables.





Des rencontres décisives pour Bernard De Wetter



Déjà auteur, passionné par la conservation et la beauté de la Nature, Bernard De Wetter est très vite profondément touché par la grandeur de l’éléphant mais aussi par l’asservissement qui lui est infligé dans la plupart des sociétés d’Asie. Face au réel danger d’extinction de cette espèce, l’idée du livre et de la campagne germe alors en lui.



En mars 2017, il rencontre Véronique Jannot, actrice française et femme engagée. Elle le met en contact avec "108 Empreintes" qui soutient des projets pour l’émergence d’une nouvelle alliance homme- animal-nature. Douze mois plus tard, le livre "Les Dieux Humiliés" voit le jour, et la campagne démarre.





Pour consulter le dossier de presse, cliquez ici





Kit press complet et accès à la conférence en ligne, cliquez ici