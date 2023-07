finance

"Nous cherchions un partenaire particulièrement flexible pour lancer ce type de montage. Nous avions identifié quelques mutuelles mais UNMI’Mut s’est clairement distinguée par sa réactivité et son appétence pour la technologie. Nous étions donc heureux de pouvoir avancer rapidement sur la mise en place de ce nouveau modèle.", indique Nicolas Foo, directeur financier de SEYNA.



"Comme nous, SEYNA est une entreprise agile et encore à taille humaine, avec des interlocuteurs de très bon niveau qui réfléchissent et travaillent vite. Cela nous permet de lancer des programmes dans des délais assez courts", confirme Patrick Ratta, directeur du développement de l’UNMI. Cet accord complète ceux déjà signés, en matière de prévoyance, avec LOOMA et MAGNOLIA.

"Un grossiste adresse des courtiers de proximité, une typologie de clients finaux qui vont des TPE/PME aux TNS (travailleurs non salariés) et qui correspondent aussi pour la plupart aux cibles des mutuelles partenaires de l’UNMI sur le terrain. Ensemble, nous sommes en mesure de proposer une offre complète en prévoyance et un panel de services (prévention, assistance) en accord avec l’esprit mutualiste", explique Franck Helderlé, directeur du développement et des opérations chez LOOMA Assurances.



"Ces partenariats marquent une étape importante de notre plan stratégique Horizon 2023. Ils confortent notre activité dans les domaines de la prévoyance et de la santé pour dégager des moyens qui seront déployés au service de nos mutuelles adhérentes.", souligne Loredana Maïer, directrice générale de l’UNMI.

A propos du groupe UNMI



Le groupe prudentiel UNMI est constitué de l'Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, UNMI, organisme à but non lucratif, lieu de rassemblement de mutuelles de toutes tailles et d’UNMI’Mut, mutuelle spécialiste des risques prévoyance. L’ambition du groupe est de donner à ses adhérents les meilleures armes pour résister et conserver leur indépendance. Pour cela, il met à leur disposition une gamme de produits performants et un large panel de services, développés en interne ou avec l’aide de ses partenaires.



