Au travers de son dispositif PREFICIR®, Neftys vise un objectif : financer le décalage de trésorerie entre l’engagement des dépenses de recherche et le bénéfice du crédit d’impôt, délai qui peut atteindre 12 à 18 mois en moyenne pour une PME. Le CIR est une mesure générique de soutien aux activités de recherche et développement des entreprises, sans restriction de secteur ou de taille. Il bénéficie chaque année à plus de 20 000 entreprises dont 18 000 PME environ, et contribue largement au développement des activités de recherche et d’innovation en France.





Ambition du PREFICIR®



La vocation du dispositif PREFICIR® est d’aider les créateurs et dirigeants d’entreprise à financer leurs travaux de recherche et de développement en leur proposant un modèle de financement innovant : le préfinancement du CIR et/ou CII.



Le PREFICIR® s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d’activité, bénéficiant du CIR et/ou du CII. Concrètement, le dispositif se matérialise par une avance de trésorerie sur le CIR à percevoir au titre des dépenses de R&D engagées par l’entreprise.



Le dispositif créé par Neftys a ainsi permis de financer les dépenses de recherche et d’innovation pour un montant total de 163 millions d’euros au bénéfice de start-ups ou de PME dans près de 90 % des cas.





Une démarche 100% en ligne



Faire appel au dispositif PREFICIR® suppose de réaliser une demande 100 % en ligne via la plateforme neftys.fr. L’entreprise a ainsi accès à un outil de simulation lui permettant de déterminer et confirmer précisément la faisabilité de sa demande de préfinancement. Une fois la simulation opérée, l’entreprise suit alors un parcours de souscription en ligne avec dépôt des pièces justificatives relatives à son CIR et à son organisation. Une phase de vérification et un audit financier sont alors enclenchés, au travers d’un accompagnement de proximité et des prises de contact régulières. Au total, la décision d’octroi du préfinancement est généralement prise sous une dizaine de jours.





Neftys.fr évolue et propose des services additionnels aux entreprises :

- Un simulateur permettant en quelques clics de connaître le montant indicatif et l’échéancier du préfinancement,



- Un espace personnel accessible aux entreprises clientes sur lequel elles retrouvent l’ensemble des informations partagées avec Neftys, sécurisées et consultables à tout moment.



Arnaud Chambriard, fondateur et dirigeant de Neftys : "Nous nous félicitons du montant record des financements octroyés, qui nous conforte dans la pertinence de notre dispositif PREFICIR®. Aux côtés de nos entreprises clientes, nous sommes fiers et heureux de contribuer ainsi au développement de la recherche et de l’innovation en France."



Michel Desbard, dirigeant de Crocus Technology : "Nous avons été enthousiasmés par la rapidité et l’efficacité de Neftys. Il s’est écoulé à peine un mois entre la prise de contact et l’acceptation de financement de notre CIR, loin des délais et difficultés auxquels les PME sont généralement confrontées lorsqu’elles montent un dossier de financement.



Neftys dispose de collaborateurs qualifiés et disponibles. Toutes les formalités se font de manière dématérialisée au travers d’un espace personnel accessible via une plateforme en ligne. Un outil de simulation permet au préalable de connaître le montant auquel on peut prétendre en seulement quelques clics. Pour les petites structures souhaitant financer leur R&D, la solution de trésorerie proposée par Neftys est un réel avantage."





À propos de Neftys



Neftys est à l’origine du dispositif PREFICIR®, conçu et déployé en 2012 pour la 1ère fois. Numéro 1 en France des fintechs de financement aux PME innovantes, Neftys s’appuie sur le Fonds PREDIREC Innovation 2020, géré par ACOFI Gestion, société de gestion spécialisée dans les fonds de prêts à l’économie. Au travers du Fonds, la plateforme dispose d’une capacité d’intervention de l’ordre de 100 millions d’euros par an, abondés pour moitié par des investisseurs institutionnels français (assureurs, mutualistes) et pour moitié par des investisseurs publics et supranationaux.



Pour plus d’informations, consultez le site www.neftys.fr





