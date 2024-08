gastrocuisine



Le digital : Une opportunité au service de l'économie locale



Artisans & Terroirs réunit des investisseurs engagés, qui croient aux vertus naturelle de l’économie locale à dimension humaine (relation, qualité, écologie, vérité), et une équipe de passionnés du digital et de goût, qui travaillent depuis 5 années déjà dans le secteur des fruits et légumes.



Partant de la conviction que le digital permet la création de nouveaux modèles de commerce pérennes, performants et rétablissant des équilibres locaux fondés sur le lien naturel entre la population, son territoire et ses producteurs, Artisans & Terroirs met la puissance du numérique au service du vrai goût des produits et de la richesse des relations humaines.





Un circuit très court, en 24 heures chrono

1- Comme au marché, mais jusqu’à minuit, les clients passent commande en ligne www.artisansetterroirs.com

2- A 4 heure du matin le site transmet les commandes à ses partenaires producteurs et artisans

3- A partir de 6 heures, les équipes d'Artisans & Terroirs vont collecter les produits commandés

4- Le site procède alors à la préparation de chaque commande client : toutes uniques.

5- Les livraisons se font au choix en point relais ou à domicile sur le grand Toulouse, en fin d‘après-midi, en moins de 24 heures chrono



La salade dégustée le soir était encore dans son champ hier.











Tout le marché en quelques clics



Fruits et légumes frais ou même exotiques, boucherie, charcuterie, crèmerie fromagerie, boulangerie, pâtisserie, et même une gamme d’épicerie fine, ce sont toutes les courses alimentaires qui sont accessibles sur www.artisansetterroirs.com, en permettant aux client de savoir ce qu'ils mangent et de connaître qui l’a produit.





Le goût avant tout



Le site s'est donné pour première mission de sélectionner tous les matins des fruits et légumes commandés la veille, auprès de plus de 20 producteurs partenaires, sans concession sur la fraîcheur et la qualité des produits. De plus, Artisans & Terroirs travaille en collaboration avec les artisans locaux les plus réputés pour proposer leurs produits : Boucherie DeGrande, Fromagerie Jeannot, Poissonnerie Bellocq, Charcuterie "Maison Garcia", Macarons Léopold,...





Pas de panier, pas de minimum, pas d'abonnement



La vraie vie, c’est la liberté, c’est pour cela que le site laisse ses clients choisir les produits, les quantités et les fréquences de commande qu’ils désirent.





Plus de 200 clients enthousiastes



Des produits de qualité, un service souriant, une vraie relation humaine entre amoureux du goût... Il n’en faut pas plus pour faire des déjà 200 clients recensés en quelques jours, des ambassadeurs enthousiastes de www.artisansetterroirs.com à Toulouse.



Plus d'informations : www.artisansetterroirs.com