"Déf. BATELEUR : Personne exécutant des tours d'adresse ou de force dans les foires et sur les places publiques."



Des crêpes gourmandes et élégantes

Bousculant la forme traditionnelle et pensées comme des œuvres d’art, les crêpes Charlie & Charlie se présentent de façon destructurée, pour permettre aux gourmets d’en apprécier chaque saveur. Élégantes et raffinées, elles sont aussi belles que bonnes.



Elles se déclinent en deux formats, adaptés à toutes les faims : le feuillet, une délicate crêpe de 200 g, en entrée ou pour les petits appétits, et le journal de 400 g.





Les crêpes Charlie & Charlie, véritables oeuvres d'art



Des ingrédients haut de gamme rigoureusement sélectionnés

Viandes françaises Label Rouge, poissons issus de la pêche équitable, fromages affinés AOP et farines biologiques de blé, châtaigne et noisette ou pois chiche, chaque produit est soigneusement sélectionné auprès de producteurs majoritairement français.



Issus de circuits courts, les ingrédients qui composent les crêpes Charlie & Charlie sont le fruit d’une agriculture raisonnée. Ils sont par ailleurs attentivement contrôlés et suivis, du producteur au consommateur.





Des ingrédients sains issus d'une agriculture raisonnée

Un restaurant imaginé comme une galerie d’arts mêlés

Dès la porte franchie, c’est une immersion totale dans le monde des arts : expositions, concerts et open mic’, parfois même jongleurs et magiciens, dans un cadre indus londonien 1920 sans la moindre fausse note.



Une gestion entièrement digitalisée

Dans une perpétuelle recherche de qualité des produits, de satisfaction du client et d'optimisation des coûts et process, les crêperies Charlie & Charlie ont fait le choix de digitaliser l’ensemble de leur gestion via tout un écosystème d’applications.

Le jeune entrepreneur Thibault Miglior, créateur visionnaire du projet Charlie, explique : "Avec notre application de gestion de prises de commandes et d’identification clients RXclub, nous optimisons notre coût social comme nos coûts de marchandises ; nous contrôlons notre chaîne de valeur à 100 %".





L'application de gestion de commandes et d'identification clients RXClub



L’écosystème digital de Charlie & Charlie en quelques points

Un système de click & collect et de précommande via l’application RXclub, le site web et les bornes mises à disposition en salle = gain de temps et réduction du coût social

Une communication web performante et un programme de fidélité ciblé = communauté et fidélisation du client

Un écosystème d’applications optimisant le process de la supply chain = réduction des coûts de marchandise, gestion en temps réel des stocks et traçabilité des produits

Charlie & Charlie s’adaptent ainsi à la crise sanitaire en développant la livraison de repas et la vente à emporter, grâce à une application ludique et intuitive.



Pour en savoir plus sur les restaurants Charlie & Charlie : www.charliencharlie.com





Le Peach and Cream, de Charlie & Charlie

À propos de Thibault MIGLIOR :

Jeune entrepreneur ambitieux, Thibault Miglior s’est formé auprès de Laurent Villa, avec lequel il a co-fondé l’application de yield management RXclub ainsi que l’écosystème de gestion supply chain Climber Technologies.

Avec Charlie & Charlie, Thibault Miglior réinvente la crêpe, invitant l’élégance et la gastronomie dans les assiettes. Très à l’écoute des tendances actuelles et des nouvelles technologies, il mène ses établissements en gestion entièrement digitalisée et offre un modèle économique solide en acquérant des locaux commerciaux qu’il rénove ensuite : "La covid-19 nous a permis de nous structurer différemment : il faut savoir que nous n’achetons jamais de fonds de commerce, nous les créons dans les locaux commerciaux que nous rénovons et qui nous appartiennent. Ceci nous démarque des autres restaurateurs, malheureusement nombreux à connaître une importante fluctuation de la valorisation de leur fonds de commerce à cause de la crise sanitaire."

Après l'ouverture des deux premiers restaurants à Nice et Aix-en-Provence, Charlie & Charlie a pour ambition de poursuivre son développement sur l'ensemble du territoir national, avec l'implantation de 7 autres enseignes à l'horizon 2022, notamment à Paris, Lyon et Bordeaux.