Danièle Mazet-Delpeuch, ancienne cuisinière de l'Elysée, est l'ambassadrice de la cuisine du Périgord et l'Oie du Périgord en est un emblème qu'elle défend depuis toujours. Avec Laurent Favier, du restaurant Chai nous comme Chai vous à l'Ile de Ré, elle présentera, au Hangar 14 à Bordeaux, à l'occasion de la seconde édition du festival de la gastronomie et de l'art de vivre "Bordeaux So Good", une recette à base de Foie gras d'Oie du Périgord mettant en valeur toute la douceur et l'onctuosité de ce trésor.