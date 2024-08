gastrocuisine





Se rapprocher de l'internaute



Avec 30% des français qui témoignent d’un véritable intérêt pour l'univers du vin et un nombre grandissant à commander sur internet (34% en 2016 contre à peine 10% en 2013 - baromètre SOWINE/SSI nov. 2016), comment établir un dialogue avec un public qui veut boire du vin sans trop savoir lequel ?



C'est la question que s'est posée De Vignes En Vin®, jeune société créée en 2015 au Pays Basque à l'initiative de deux véritables passionnés et découvreurs de vins. La réponse tient en un mot : proximité.





Susciter l'intérêt par une approche culturelle



En s'appuyant sur une boutique en ligne qui se veut attractive, une sélection qui lui est propre composée pour l’essentiel de vins dont les productions sont limitées, les créateurs du site ont voulu mettre l'accent sur une vision culturelle du vin : raconter une histoire, celle d'un vigneron et de son terroir.

Un contenu informatif, aide à la décision



Chaque cuvée fait l'objet d'une description au plus juste, complétée par une présentation du domaine et agrémentée de notes de dégustation. Des photos personnalisées viennent également souligner le profil aromatique des vins. Comme chez un bon caviste, celui qui hésite à prendre un millésime se fait ainsi une opinion précise avant de choisir.





Une offre à taille humaine pour un meilleur service



Des vins d'artisans vignerons sont mis en avant avec l'esprit d'un petit magasin qui connaît sur le bout des doigts chacune des références qu'il présente. Un avantage certain lorsqu'il s'agit de conseiller et de partager les valeurs d'une propriété.





Des vins en stock et une sélection qui rompt avec les étiquettes traditionnelles



Le choix des vins est le reflet d'une envie de sortir des catalogues consensuels, avec notamment une gamme dédiée aux vins en amphore. Si le nombre de bouteilles en réserve est délibérément limité, les cuvées proposées sont en revanche disponibles immédiatement.





Provenance et qualité garanties



Avec pour devise de déguster les vins avant de les acheter directement et exclusivement aux producteurs, la société veille à ne proposer à sa clientèle que des vins à l’origine certifiée, qu'elle conserve en cave semi-enterrée.





Des conseils à portée de clic



Pour l'œnophile ou le simple amateur de vin, il existe désormais la possibilité de se tourner vers un caviste en ligne qui s'applique à communiquer sa passion et à répondre aux interrogations de ses clients.





A propos de De Vignes En Vin®



Devignesenvin.com a vu le jour sous l'impulsion de deux diplômés du Wine & Spirit Education Trust (WSET - Institut anglais de formation en vin et spiritueux). Les créateurs du site, également associés dans la vie, ont décidé en 2014 d'abandonner leurs carrières de cadre pour se consacrer à la vente de vin en ligne. Pas moins de 200 références composent à ce jour une sélection de vins livrables en 24h partout en France ou sous 48h dans l'ensemble de l'Union Européenne. Leur crédo ? "Au-delà de l'étiquette, l'envie de vous faire partager des vins qui créent une émotion".





Plus d'informations : https://devignesenvin.com / https://blog.devignesenvin.com