Guitariste fan de Rock et amateur de vin, Stéphane Truchot s'est associé à Philippe Carratero, oenologue propriétaire du Chateau Rioublanc pour faire naître les trois premières cuvées Musical Wines. Trois flacons de vins biologiques en AOC Bordeaux qui rendent hommage aux légendes du Métal.

L'idée, faire correspondre aux tonalités du métal des cuvées originales, conviviales et de qualité, pour évoquer autour d'un verre des concerts mémorables et des albums cultes entre amis passionnés.





A l'affiche de ces premières cuvées :

Sweet child o’wine (blanc moelleux 2015)

Wine against the machine (rouge 2012)

…And justice for wine (blanc sec 2015)









Des cuvées Pop/rock, Reggae, 70s et électro sont déjà prévues en 2017 pour venir étoffer la gamme. L'objectif des Musical Wines est de partir à la découverte de différents terroirs et vignerons bio de France à chaque nouvelle cuvée.



La gamme Musical Wines est disponible sur le site : www.musical-wines.com