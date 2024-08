gastrocuisine



Les Millennials, génération plaisir…



Les Millennials ont un comportement alimentaire ambivalent : tandis qu’ils priorisent l’équilibre alimentaire, le plaisir est aussi primordial et ne se privant pas de produits gras, salés, sucrés. Ils fréquentent les fast-foods tout en sachant que ce n’est pas bon pour la santé. Ils mangent ainsi davantage de chips, burgers et bonbons que leurs ainés, tout en compensant avec des repas plus équilibrés par la suite et une activité sportive.





…tout en respectant des valeurs écologiques partagées par tous



Plus de 8 sur 10 ont une préférence envers des aliments naturels, le local, la production française et le respect du bien-être animal. Ils sont aussi exigeants que les 35 ans et plus sur les attentes d’optimisation de la part des marques concernant la réduction des emballages, l’écologie, le respect de l’environnement, l’éthique et le commerce équitable.





Une génération moins marquée par les scandales alimentaires…



Bien que 8 Millennials sur 10 se déclarent préoccupés par la sécurité alimentaire des produits qu’ils consomment, ils le sont moins que leurs ainés qui ont davantage été marqués par les scandales alimentaires tels que la vache folle, les œufs contaminés,…, scandales ayant suscité auprès de cette population plus âgée une défiance forte envers l’industrie alimentaire.





…et moins exigeante dans leurs critères de choix et attentes envers les marques



Si les aînés choisissent leurs produits alimentaires en challengeant davantage les marques, l’exigence des Millennials est moindre. Ils sont notamment un peu moins sensibles à la composition, la naturalité, la qualité prouvée par des labels,… Ils sont plus en attente de nouveautés, de packs produits pour réaliser une recette en autonomie, de co-créations, de produits connectés, attentes plus en accord avec leur rythme de vie et pratiques alimentaires.





Une fidélité relative aux marques expliquée par un attrait pour les nouveautés



Les Millennials sont fidèles aux marques mais de manière relative. En effet, seuls 1 sur 10 déclarent acheter quasi-systématiquement les mêmes marques. Si les Youngs Millennials ont une part d’exclusivité plus élevée privilégiant certaines marques fétiches, les 25-34 ans se révèlent nettement plus sensibles aux nouveautés que leurs ainés plus fidèles, et adorent tester de nouveaux produits, goûts, ingrédients, et concepts ; ils attendent d’ailleurs des marques ce genre de propositions.





L’alimentation a une place de choix au sein des échanges des Millennials



Les moins de 35 ans recherchent plus d’informations et échangent davantage que leurs ainés sur l’alimentation : ils en discutent avec leur entourage et s’expriment par des posts sur Internet en donnant leurs e-avis sur les produits. Plus d’1/4 partage leurs recettes sur les réseaux sociaux et diffusent à leur communauté des photos de leurs plats au restaurant. Ils sont sensibles aux produits mis en avant par des publicités, influenceurs ou chefs cuisiniers.





Etude Les Millennials et l’Alimentation en 2018 : Perception et pratiques, parcours d’achat, opportunités de développement et typologie. Première édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.101 Millennials entre le 27 août et le 20 septembre 2018.





A propos d'Arcane Research



Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode "full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.



Plus dinformations : www.arcane-research.com