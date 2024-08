gastrocuisine



"Le marché de la panification est au cœur de la stratégie Limagrain Céréales Ingrédients. Aujourd’hui, il affirme sa présence en Belgique en présentant une offre globale revisitée !"



Grâce à son équipe R&D passionnée, Limagrain Céréales Ingrédients vous apporte une large gamme d’ingrédients innovants répondant sur mesure à vos besoins industriels mais également au développement de vos produits.



Première étape d’un fort repositionnement sur le marché Bakery, Limagrain Céréales Ingrédients présente aujourd’hui sa gamme revisitée : BAKERY BY LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS.



Une gamme large et technique d’ingrédients céréaliers créée spécifiquement pour ses différents marchés : boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et meunerie. Cette gamme est orientée autour de 3 tendances majeures du marché : le plaisir moelleux, le Clean label et la Nutrition :





Le Moelleux :

Le moelleux pour Limagrain Céréales Ingrédients, c’est plus de 30 ans d’expérience sur les pains préemballés, les viennoiseries et la pâtisserie. Chaque produit a son moelleux et Limagrain Céréales Ingrédients a une offre adaptée de la farine native à l’améliorant.



Les farines fonctionnelles Clean Label :

Pionnier en termes d’ingrédients Clean Label, Limagrain Céréales Ingrédients propose par exemple une gamme unique de farines fonctionnelles. Les farines fonctionnelles se déclinent en une offre très complète à base de blé, maïs, riz ou légumineuses allant des solutions fonctionnelles aux solutions réduction de coût en passant par les offres nutritionnelles et les améliorations de texture et de goût.



Nutrition :

Les attentes santé et nutrition sont désormais incontournables sur le marché de la Bakery. Limagrain Céréales Ingrédients accompagne ses clients à faire évoluer le profil nutritionnel de leurs produits avec des produits naturels et authentiques comme des fibres (avoine, blé, maïs, sarrasin), des farines complètes stabilisées (avoine, blé, maïs, orge, seigle) et des germes de céréales stabilisées ou toastées.





Plus d'informations : www.lci.limagrain.com