gastrocuisine





Un convoyeur magnétique d’inspiration japonaise



Finies les planches traditionnelles toutes faites et sans originalité : le convoyeur magnétique de douze mètres de long, permet au client de se servir à son aise. Les assiettes de fromage, charcuterie et desserts défilent devant lui : il est ainsi maître de sa consommation selon ses goûts, envies et préférences du moment. Inspiré des convoyeurs de sushis japonais, le Carrousel incite à la découverte de produits frais et originaux.



Une sélection de vlns régulièrement renouvelée

Concernant les vins, des conseils précis sont donnés pour que chacun puisse choisir en fonction de ses goûts. Les propriétaires du Carrousel Français proposent une vingtaine de vins français, et travaillent directement avec des vignerons locaux. Cette carte de vins, renouvelée régulièrement, plaira à tous, amateurs éclairés ou néophytes.





Pour un rendez-vous amoureux, un after-work ou une sortie en amis



Les premiers retours sont excellents, comme le démontrent les différents avis en ligne. Après 6 mois d’existence, l’original bar à vin a trouvé sa clientèle, conquise par le cadre, cosy et chaleureux, la qualité des mets et des vins, ainsi que la convivialité du personnel.



"Nous attirons une clientèle variée, pour des rendez-vous amoureux, un apéro dînatoire avant une soirée au théâtre ou au cinéma, ou encore une soirée entre amis", précise Pierre-Alain Rogel, co-fondateur de Carrousel Français.





Une expérience insolite à un prix abordable pour une adresse centrale à Paris



Contrairement aux restaurants japonais, les assiettes sont au même prix : 4,5 euros. Les verres de vins sont de 5 à 10 euros. L’adresse est centrale à Paris, située au 12 rue de Turbigo, à deux pas de Chatelet/Les Halles et du Marais, accessible par tout moyen de locomotion.



Et pour son anniversaire des 6 mois d’existence : une rue de Turbigo totalement rénovée après plusieurs mois de travaux.



Carrousel Français

12 rue de Turbigo 75001 PARIS

Ouvert du lundi au samedi, de 18 heures à minuit.





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici





Plus d'informations : www.carrouselfrancais.com