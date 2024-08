de Bernard Roth marient le terroir et l’innovation, la fraîcheur et l’abondance, l’originalité et la tradition. Etoilé lors de son passage au Vieux Castillon, le chef propose une cuisine raffinée, allégée et servie en une heure le midi pour un menu au prix exceptionnel de 19 euros, idéal pour un repas d’affaires, ainsi qu'un menu riche et savoureux pour 44 euros en soirée: La Provence lumineuse des figuiers, des oliviers et des champs de lavande, La Belle Vie, ancien établissement de chambres d'hôtes devenu hôtel au charme ciselé fraîchement auréolé d'une quatrième étoile et son restaurant La Table, offrent un théâtre d'exception aux créations de son nouveau chef.