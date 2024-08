gastrocuisine





L'Ambr'1, société spécialisée dans la production de caramels au beurre salé en bonbons et crèmes de caramel haut de gamme aux saveurs originales (orange/cannelle, citron de Menton, vanille de Madagascar, piment d’Espelette…) se lance dans la création de savoureuses pâtes de fruits. Des coffrets d’assortiments fraise/rhubarbe, mangue/passion, cassis, framboise et abricot/vanille.



Deux coffrets seront disponibles à partir du mois d’avril 2017. Le coffret de 300g sera proposé au prix de 14.50€, le coffret 480g au prix de 19.50€.





Informations pratiques



Produit : Coffrets de pâtes de fruits

Fabricant : Société L’AMBR’1

Prix indicatif : 14.50€ et 19.50€ TTC

Poids : 300g et 480g

Disponibilité : immédiate



L'Ambr'1 propose ses produits aux épiceries fines mais également aux particuliers, directement en vente à l’atelier.









A propos de L'Ambr'1



"L’Ambr’1 est né d’une idée, d’une envie, retrouver l’authenticité d’une confiserie d’enfance, cette bouchée de gourmandise qui nous rappelle des souvenirs heureux de vacances en Bretagne".



L’Ambr’1, mélange d’Ambre pour la couleur du caramel et d’embruns pour le côté salé, a été créé en 2010. Toujours à la recherche de parfums originaux et de produits de qualité pour la réalisation de ses caramels, L'Ambr'1 souhaite transmettre dans chaque bouchée la passion et la gourmandise.





Plus d'informations : www.lambr1.com