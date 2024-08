gastrocuisine







Le Tour de France fera cette année deux étapes en terres périgourdines, le 11 juillet à Périgueux et le 12 juillet à Eymet. L’occasion pour l’Or Jaune du Périgord de ressortir sa "petite reine" version gastronomique, son célèbre Food Bike : Un vélo qui, s’il ne défiera pas les coureurs du Tour De France sur le plan sportif, est certain de gagner la course des papilles.



Côté chef, on retrouve les participants à Masterchef, Philippe Mesuron et Philippe Escaich, côté comédiens, une jolie brochette d’acteurs, aussi talentueux que bons vivants parmi lesquels Alexandre Brasseur, Philippe Caroit, Antoine Duléry, et Zinedine Soualem, à leurs côté nous retrouverons également le célèbre romancier Martin Walker et l’ancienne cuisinière de l’Elysee Daniele Mazet-Delpeuch. Tous s’affronteront autour de sympathiques et délicieux défis culinaires avant leur intronisation officielle dans le Club des Périgourmands.





Battles gourmandes et intronisation au Club des Périgourmands

Les animations débuteront dès 10h00 mardi 11 juillet à Périgueux et se poursuivront mercredi 12 juillet à Eymet. Au programmes des défis culinaires entre deux équipes autour de recettes à base de Foie Gras du Périgord. Philippe Mezuron, chef et participant à Masterchef « coachera » une brigade de comédiens face à son collègue Philippe Escaich, à la tête d’une autre équipe d’acteurs. Une battle finale viendra chaque jour départager les meilleurs comédiens-cuisiniers.



Autre temps fort de ces 2 jours ; la cérémonie qui se tiendra le 11 juillet à Ste Eulalie d’Ans à 20h00 et qui marquera l’intronisation dans le cercle "les Périgourmands" de Zinedine Soualem, Philippe Caroit Alexandre Brasseur et Antoine Duléry ainsi que des chefs Philippe Mesuron et Philippe Escaich





Le Foie Gras du Périgord, une filière engagée dans une démarche qualité rigoureuse



L’Association Foie Gras du Périgord s’emploie tout au long de l’année à assurer la promotion de ce produit délicat et particulier, emblème d’un certain art de vivre du Sud Ouest. Attachée au respect d’une agriculture durable, l’Association défend chaque jour la qualité de produits de la filière. Ainsi la filière s’engage sur leur traçabilité, sur le respect des conditions de vie de l’animal et des normes sanitaires, et organise régulièrement des contrôles des exploitations.



Éduquer le public à reconnaître les bons produits, leur faire partager l’amour de ce trésor du terroir fait également partie de la vocation de l’association.



Après une année difficile, le temps est venu de célébrer l’été et les deux jours de fête autour de la Grande Boucle feront une nouvelle fois la démonstration du dynamisme de la filière Foie Gras du Périgord qui se mobilise dans un élan gourmand et convivial autour de ce produit d’exception.

Le cercle des Périgourmands