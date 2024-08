gastrocuisine



Garanti sans OGM

Le maïs utilisé pour la fabrication de la gamme Maïs Délice est sans OGM et la plupart des saveurs proposées ne contiennent ni arôme artificiel, ni colorant ou autre conservateur.



Le Grain de maïs est éclaté à l'air chaud et non à l'huile pour un Pop Corn plus léger et bien plus diététique.





Du caramel beurre salé au parmesan basilic



La gamme se compose de trois saveurs sucrées : Caramel Beurre Salé, Café Moka, Chocolat Noisettes mais aussi de deux saveurs salées très appréciées à l'apéritif Parmesan Basilic et Crème Oignon.



D'autres saveurs viendront prochainement compléter la gamme, telles que Cheddar Chorizo et Pain d'Epices.