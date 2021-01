gastrocuisine

La gastronomie à domicile, un luxe accessible à tous

Envie d’un dîner en amoureux ou d’un repas convivial entre amis, sans être obligé de passer des heures en cuisine ? Le recours à un chef ou traiteur à domicile offre un plaisir unique pour les papilles, tout en permettant de profiter pleinement du moment.

Première plateforme en ligne de chefs et traiteurs à domicile en outre-mer, MealResto réunit un large choix de prestations, axées sur la découverte de la cuisine locale et la mixité des saveurs. Mariage, séminaire, anniversaire ou simple repas entre amis… il suffit de sélectionner un professionnel pour une offre entièrement personnalisée ou "clé en main". Les amoureux de romantisme ou d’évasion peuvent même s’autoriser à rêver, en commandant un dîner inoubliable dans un lieu insolite. Car contrairement aux idées reçues, la gastronomie à domicile n’est pas l’apanage des bourses les plus élevées : une centaine d’euros suffisent pour s’offrir un dîner à deux sur la plage, dans un décor de rêve.





Des cours de cuisine créole en atelier et à domicile

Adapté aux budgets et aux envies de chacun, MealResto rassemble ainsi en un seul site l’offre locale en matière de chefs à domicile, de traiteurs mais aussi de cours de cuisine. L’ambition de Guillaume Gossec, fondateur de la plateforme, est de servir d’intermédiaire entre les professionnels et les particuliers, autour d’une relation privilégiée et de la mise en avant des saveurs du terroir.

"L’idée de MealResto m’est venu alors que j’étais assis à la table d’un restaurant bondé. Les serveurs couraient dans tous les sens et les clients, agacés, profitaient bien peu de la soirée. Ayant moi-même fait des "extras" dans ma jeunesse, j’ai eu envie de créer un outil avec une plus grande satisfaction du côté des clients comme des professionnels tout en favorisant la gastronomie créole. En effet je trouve qu'elle est peu connue, à part de certains initiés et une majorité d'insulaires qui connaissent avant tout les plats traditionnels et familiaux. Or, comme dans beaucoup de régions cette cuisine a évoluée et s'est modernisée, elle est moins rustique, plus légère et raffinnée. Elle merite donc d'être connu et reconnu et les talentueux chefs et traiteurs qui la réalise, mis en avant. En lieu et place du brouhaha et des attentes parfois interminables des restaurants, MealResto propose un service clé en main, dans une ambiance intimiste."





L’émergence d’une nouvelle économie grâce au web

Si la restauration à domicile existe aux Antilles comme en Guyane, elle est relativement peu développée, restant cantonnée à l’économie informelle. En fournissant aux professionnels indépendants une visibilité ainsi qu’un réseau de clients, Guillaume Gossec souhaite participer à l’émergence d’un nouveau secteur.

"Beaucoup n’osent pas créer leur entreprise, par peur des formalités. Or, l’accès à la plateforme MealResto est extrêmement simple. Il suffit d’obtenir un statut d’auto-entrepreneur. En échange d’une commission, la plateforme garantit plus de visibilité et sécurise les paiements grâce à un système anti-fraude. Avec l’émergence de plateformes telles que MealResto, les Antilles-Guyane pourront bénéficier de nouveaux créneaux de vente au potentiel extraordinaire."



Par ailleurs, Mealresto projete de se développer au delà des Antilles-Guyane. La plateforme vient ainsi de s'ouvrir aux chefs et traiteurs établis en France hexagonale, qui souhaitent promouvoir la cuisine créole.



Plus d'informations : https://mealresto.com/fr - https://blog.mealresto.com