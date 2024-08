A l’occasion des fêtes de fin d’année 2017, les équipes d’Océaniques Restauration, entreprise bretonne renommée pour ses fabrications de terrines de la mer, ont conçu et cuisiné une gamme inédite et audacieuse autour des produits de la mer.

Bûche de langouste façon Rossini



Couche après couche, découvrez l’association langouste et foie gras : un mélange unique, apanage de la cuisine gastronomique.

Moelleux au homard bleu et araignée de mer



Le roi des crustacés et la reine des plateaux de fruits de mer enfin cuisinés en terrine. Deux couches différentes, séparées par de la chair de crabe, pour des saveurs inégalées.

Gourmandise de lotte à l’Armoricaine



Une farce agrémentée de filets de lotte cuisinés avec de la bisque de homard, du cognac et des échalotes. Un grand classique des tables de fête.

Finesse de dorade au muscat de Noël



Une terrine simple mais goûteuse grâce à une porportion généreuse de chair de dorade. La farce est délicatement parfumée avec un authentique muscat de Noël.

Miroir aux écrevisses et crabe tourteau



Deux farces aux saveurs bien différenciées, séparées par un cœur riche en écrevisses. L’ensemble est enrobé d’une gelée délicatement parfumée à la mandarine impériale…

Trilogie au crabe vert, langoustine et homard



Trois farces à base de crustacés (crabe vert, langoustine, homard), de crème et d’œufs généreusement parsemées de beaux marquants. Les couches sont finement séparées par un saupoudrage d’aneth.