La restaurant Sage : deux services et deux ambiances différentes

Au programme, deux services et deux ambiances différentes. Le midi, une atmosphère très business pour la clientèle du quartier. Le soir, changement de visage pour le restaurant. La restaurant Sage se transforme en restaurant festif avec du mardi au samedi, des soirées mises en scène par l’agence d’évènementiel Version Originale. De nombreuses surprises sont à découvrir sur place...

Une expérience extravagante



Du chant, de la danse, de l’interaction avec le public … Un show sur mesure qui dévoilera de nombreuses surprises chaque soir. En quelques mots : Sage est un lieu pour bien manger, partager et s’amuser. Une parenthèse privée et ubuesque…



"Je suis heureux de partager avec vous ce nouveau projet ambitieux que je prépare depuis plusieurs mois. Nous souhaitons, mes équipes et moi-même, faire redécouvrir les soirées parisiennes avec ce concept inédit en restauration. Une nouvelle expérience mêlant gastronomie, show et festivités ! En résumé, Sage est un lieu pour bien manger, partager et s’amuser !" Thomas SIVADIER - Dirigeant du Groupe Paris Luxury Food





Informations pratiques Horaires : Ouverture du mardi au samedi - 12h-15h & 19h-02h

Capacité du restaurant : 65 couverts

Bar à cocktails à disposition des clients. La carte est composée de cocktails signatures réalisés par un mixologue.

Site : www.sagerestaurantparis.com

Ticket moyen le midi : 35€

Ticket moyen le soir : 120€

A propos de Paris Luxury Food

Le Groupe Paris Luxury Food a été créé par Thomas Sivadier. Baigné dans l’univers de la restauration depuis son plus jeune âge, Thomas s’est lancé dans ce milieu il y a une dizaine d’années. En 2016, il décide de racheter la brasserie traditionnelle française Les Princes située dans le 16e arrondissement aux portes du Parc des Princes. L’aventure continue en 2021 avec le rachat de La Fontanella, un restaurant italien idéalement situé à Puteaux. Toujours à la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur de la restauration, Thomas Sivadier ouvrira le 29 avril Sage, son nouveau restaurant au concept unique dans le 8e arrondissement de Paris.