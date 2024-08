gastrocuisine

Chaque année, Pâques est l’occasion, pour les chocolatiers, de présenter à l’intention des enfants tout une panoplie de douceurs moulées allant de la poule aux œufs en passant par les petits lapins, les cloches et les poissons.



Sans pour autant renoncer à cette tradition, nous avons depuis longtemps considéré que l’œuf, forme parfaite s’il en est une, pouvait servir de support à d’autres expressions artistiques et évoquer le cas échéant une image différente.



C'est ainsi que depuis la création de notre maison en 1970, chaque année nous avons choisi un nouveau thème : Grands peintres classiques ou contemporains, Grands couturiers, Architecture, Musique, Botanique, mangas, avatars, planètes, signes du zodiaque, etc...



Cette année nous avons "craqué" pour ces adorables pandas que la Chine a bien voulu nous prêter : nos oeufs-pandas en chocolat sont mignons...à croquer

Chaque œuf en chocolat est unique et sa décoration une véritable sculpture signée du meilleur chocolat qui se puisse trouver : variété Criollo assemblage spécifique de Guanaja, fèves choisies par Christian Constant dans les meilleures plantations au fil des saisons et des récoltes.



"Les beaux chocolats il faudrait les numéroter comme des chefs-d’œuvre, des sculptures, des épreuves d’artiste et les déguster doucement en buvant du thé de Chine chez Christian Constant, à Paris, en écoutant Mozart", Sonia Rykiel



Chaque œuf, éminemment comestible, peut renfermer un autre cadeau, un message écrit ou codé grâce à des chocolats aux fleurs qui parfument certaines spécialités (rose, Ylang-Ylang, fleurs de Néroli, de tubéreuse, de frangipanier, de jasmin ou de verveine).



De dix centimètres à plus d’un mètre de hauteur, chacun peut trouver ainsi une façon modeste ou extravagante d’exprimer des sentiments tièdes ou des passions dévorantes avec des chocolats tendres ou au parfums puissamment évocateurs.



En raison de leur fragilité les oeufs de pâques ne peuvent être expédiés par la poste ou par transporteur.





