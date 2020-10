internet



Rechercher un avis de décès, livrer des fleurs, ou rendre un hommage personnalisé



Créé en 2010 à l’initiative de plusieurs groupes de presse, dansnoscoeurs.fr est à la fois un site d’informations obsèques, qui permet de diffuser ou de rechercher en ligne un avis de décès dans toute la France, un espace de partage de la mémoire, à travers des hommages personnalisés, mais aussi un site de services, qui accompagne les personnes endeuillées dans leurs démarches (entretien de sépultures, livraison de fleurs, collecte en ligne pour financer les obsèques, etc.)





Créer un espace souvenirs



Travaillant en étroite collaboration avec les services de Pompes Funèbres, l’équipe du site aide les proches à définir l’hommage approprié. Chaque espace souvenirs créé est un lieu de partage, de recueillement et de bienveillance. On peut y publier des éléments de biographie, mais aussi des photos, des anecdotes et prolonger ainsi des moments uniques tout en trouvant une écoute auprès de l’entourage. Anne-Sophie Tricart, directrice de Dans nos Cœurs, se souvient d’une maman dont le fils se produisait en tant que DJ, à ses heures perdues : "Grâce aux témoignages publiés sur le site, elle a découvert une facette de sa personnalité qu’elle ignorait."



Plutôt que des témoignages, d’autres préfèreront allumer une bougie virtuelle, ou écrire un message de condoléances sur l'espace souvenirs, comme on pourrait le faire sur un livre d’or. "La relation à un défunt est toujours unique, y compris au sein d’une même famille. En fonction de sa sensibilité, chacun a la possibilité de s’exprimer à sa manière".



Planter un "arbre Hommage"



Pour répondre aux différentes attentes de chacun, Dans Nos Cœurs adapte et personnalise ses services. Durant le confinement, le site a ainsi lancé un nouveau service : planter un arbre Hommage en mémoire d’un proche disparu. En lien avec des ONG environnementales, la plantation d’un arbre offre une symbolique forte, celle de la continuité de la vie et du temps qui passe au fil des saisons.





Penser aux pré-commandes de fleurs



Cette année, Dans Nos Cœurs a également lancé, depuis le 1er octobre, la pré-commande des fleurs de la Toussaint. Un service destiné à faire face aux éventuelles difficultés de déplacement dans le contexte sanitaire actuel. "En raison du contexte sanitaire actuel, qui oblige à réduire les déplacements, nous permettons aux proches d'anticiper leurs commandes de fleurs sur internet afin d'être assurés de pouvoir rendre un hommage aux défunts pour la Toussaint", précise la directrice du site.





Accompagner le deuil : un devoir de retenue et de bienveillance



Face à l’évolution des pratiques, mais aussi à l’éclatement géographique des familles, dansnoscœurs.fr s’est positionné, en à peine dix ans, comme un acteur majeur du secteur funéraire. "Aujourd’hui, lorsque survient un décès, un Français sur deux a le réflexe de taper le nom du défunt sur un moteur de recherche, pour trouver les informations liées à la cérémonie ou faire un geste à distance", explique Anne-Sophie Tricart, "Les pratiques évoluent, toutefois le cœur de métier reste le même : la retenue et l’élégance sont essentielles pour aider les proches à traverser ces moments douloureux. On peut être triste de perdre un être cher mais aussi heureux de l’avoir connu et de célébrer sa mémoire."