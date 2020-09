entreprises





L’aide à domicile des personnes âgées dépendantes est financée principalement par l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA qui représente 240 millions d’heures d’interventions à réaliser chez 769.000 bénéficiaires.

Un Département accorde l'APA à un bénéficiaire sous forme d'un plan d’aide mensuel, composé d’un nombre d'heures prévues par mois, fois un taux horaire. La gestion des services d’aide consiste à trouver des intervenantes pour réaliser les heures prévues chez les bénéficiaires.

La gestion existante des services d’aide est divisée en trois parties : primo le mode prestataire où elle est déléguée aux Services d’aide et d’accompagnement à domicile, SAAD, secundo le mode emploi direct où les bénéficiaires et intervenantes se débrouillent entre eux, tertio le dispositif technique de comptabilisation des réalisations, délégué aux opérateurs de Télégestion/CESU.





La gestion existante est défaillante car les non-réalisations sont en moyenne 40%, aggravées en situation d’épidémie de Coronavirus, mais les SAAD et les Départements n’informent pas les bénéficiaires, ne leur proposent aucun service pour contrer ces non-réalisations.

YouTime propose de la remplacer par des services en ligne directs entre bénéficiaires et intervenantes.

Le plan d’aide sera commandé non plus à un SAAD exclusif ou à une intervenante en emploi direct, mais à une plateforme en ligne qui évalue et coordonne toutes les ressources intervenantes, provenant de tous les SAAD, en emploi direct et en libéral.

YouTime informe les bénéficiaires des heures prévues non-réalisées, leur permet de trouver de nouvelles intervenantes de substitution, en renseignant leur test Coronavirus, proximité, rémunération souhaitée, qualification, disponibilité particulière samedi/dimanche-férié/nuit, ...

YouTime rend publics les taux moyens de non-réalisations, les taux moyens d’intervenantes testées OK au Coronavirus, par SAAD, par Département.

A propos de YouTime

Depuis janvier 2016, YouTime SAS est une entreprise numérique parisienne qui a pour mission de coordonner toutes les intervenantes, afin que toute heure accordée aux bénéficiaires soit effectivement réalisée, à la suite de l’expérience de son fondateur en tant qu’usager avec sa mère bénéficiaire de l’APA et de l’aide quotidienne pour se laver et s’habiller qui est l’aide la plus courante aux personnes âgées en perte d’autonomie.

Les services modernes de YouTime sont susceptibles de contrats de concession avec les Départements sur la base de 3 euros l’heure, font économiser aux finances publiques plus de 7 euros l’heure, par rapport aux services existants des SAAD coûtant plus de 10 euros l’heure.



YouTime ouvre son capital aux investisseurs pour financer son développement dans tous les Départements.

https://www.youtime.fr