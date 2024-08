jeunesse



Le livre

En grandissant, l'enfant se pose beaucoup de questions : "Et s’il y a un monstre dans ma chambre ?", 'Et si vous sortez le soir sans moi ?'... Ecrit par Stephan Valentin, docteur en psychologie spécialiste de la petite enfance et illustré par Denitza Mineva, "Nous serons toujours là pour toi", est là pour le rassurer, en lui faisant comprendre qu'il pourra toujours compter sur ses parents.



Les auteurs

Stephan Valentin, docteur en psychologie et spécialiste de la petite enfance, a pratiqué dans différents pays, en Inde, en Côte d'Ivoire et en France, à Paris, où il a exercé dans un hôpital pour enfants. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance.

Site : www.stephan-­valentin.com



Denitza Mineva s'est spécialisée en édition et presse à l'ENSAD de Paris après des études en graphisme et illustration à l’ENSBA de Sofia. Depuis, elle vit à Paris et travaille comme directrice artistique et graphiste dans le domaine des tendances dans la mode et comme illustratrice indépendante. Denitza est aussi l’auteur/illustratrice de plusieurs albums jeunesse.





"Nous serons toujours là pour toi"

Auteurs : Stephan Valentin / Denitza Mineva