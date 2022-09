jeunesse



"Je veux !"ou "Non, je veux pas !" : quel parent n’a jamais entendu ces phrases ? Quel parent n’a jamais été confronté à son enfant qui veut absolument des bonbons au supermarché, qui exige de jouer avec un smartphone ou qui refuse de mettre ses chaussures ? Malheureusement, aucun !

Les parents se sentent souvent démunis face à de telles exigences ou à de tels refus. Doivent-ils céder ? Ce serait plus simple. Interdire ? Être un parent, cela ne signifie pas être un gendarme, tout de même !

Pourtant, il est indispensable de poser des règles à son enfant afin de lui donner un cadre rassurant, dans lequel il pourra vivre ses propres expériences en toute quiétude. Ce livre vous aidera à savoir comment poser des règles sans craindre les conflits avec votre enfant et à parvenir à les faire respecter, afin que votre enfant et vous puissiez développer une relation harmonieuse.

Dans son nouveau livre, Stephan Valentin explique que le but réel de poser des limites à son enfant n’est pas de le restreindre, mais de permettre la vie avec l’autre. En effet, les règles sont la base de la vie sociale, une sorte de clé qui ouvre des portes.

Construits comme une séance de coaching, les quatre chapitres de ce livre dévoilent une méthode qui accompagne les parents pas à pas, afin qu’ils apprennent à poser des règles à leur enfant.

La première partie "Initiation au monde social" enseigne aux parents en quoi il est nécessaire de poser des règles et ce qui se passe si on n’en pose pas. Elle analyse également le fonctionnement du cerveau encore immature de l’enfant, qui ne peut pas toujours répondre de manière positive aux demandes des parents.

Dans la deuxième partie, Stephan Valentin explique pourquoi il est si difficile de poser des règles à son enfant, et comment les parents se noient dans une "soupe psychologique", alors qu’ils tentent de se retrouver dans tous les conseils qu’on leur donne sur l’éducation de l’enfant. Il aborde aussi le stress émotionnel que l’on peut ressentir quand on dit non à son enfant, notamment la peur de perdre son amour.

La troisième partie propose des conseils pratiques aux parents, afin qu’ils puissent trouver avec leur enfant des règles qui organiseront leur vie de famille : comment réagir face à une crise de son enfant ? Quelles sont les règles logiques ? Comment organiser un conseil de famille ?

À la fin, Stephan Valentin organise une sorte de café-parents, où vingt parents posent des questions sur des difficultés qu’ils rencontrent avec leur enfant, et où le psychologue répond par des conseils précis : "Mon enfant ne veut pas manger", "Il ne veut plus aller à l’école", "Crises et portable", "Chez mon ex, c’est le paradis pour mon enfant", "Elle choisit où elle veut dormir",…

Ainsi, ce livre apporte aux parents une approche nouvelle et compréhensive sur un ton empathique, en les aidant à traverser la phase de l’opposition qui leur demande beaucoup de force et d’énergie.





"Je veux ! Je veux ! Comment dire non à son enfant"

Auteur : Stephan Valentin

Editions Pfefferkorn

224 pages / 16 x 22 cm

3 Octobre 2022

ISBN 978-3-944160-40-5

Prix : 14,95 €

A propos de Stephan Valentin



Stephan Valentin, docteur en psychologie, a pratiqué dans différents pays, en Inde, en Côte d'Ivoire et en France, à Paris, où il a exercé dans un hôpital pour enfants.



En tant que spécialiste de la petite enfance, il donne des conférences en France et à l'étranger pour les enseignants et les parents sur la psychologie de l'enfant.



Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance comme "Les angoisses chez l'enfant", ou les albums jeunesse "Nous serons toujours là pour toi et "Moi, je ne suis poas un mouton !".



Plus d'informations : www.stephan-valentin.com / www.pfefferkorn-editeur.com