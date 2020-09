maisondeco





Au cœur de ce projet ambitieux, l’excellence française se traduit par le travail de l’esprit et des matières. Les matériaux les plus nobles sont employés avec précision et justesse, dans le respect des codes de Pierre Legrain. Le bois de palissandre, la laque de Miklos, le bois poirier noirci, le chêne cérusé, le bois palmier et l’ébène du Gabon se mêlent à la nacre et au galuchat. Les sièges et les assises sont recouverts de tissus raffinés comme la bouclette laine, le mohair, le cuir marocain ou la panthère. Des dorures à la feuille d’or et des supports en bronze argenté ponctuent de lumière ces pièces précieuses et éloquentes. Des pièces réalisées uniquement sur commande et en série limitée à huit exemplaires et trois épreuves d’artistes.

D’une table à une méridienne, d’un guéridon à un siège curule, l’ADN de Pierre Legrain se dévoile à nouveau, sublimé par des artisans empreints de finesse et d’admiration.



Le délai de fabrication est estimé entre trois et quatre mois selon les modèles.



