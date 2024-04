maisondeco

Cette histoire commence avec trois âmes amoureuses de design et de décoration :

Jean Philippe Plourde, ex-éditeur de magazines reconverti dans le design,

Michele Morris, une architecte de New York,

Chantal Royer une designer d'intérieure basé à Montréal.

Leur passion pour les marchés aux puces, découverts lors de leurs voyages, a fait naître l’envie de faire partager ces objets de décoration uniques au Marché Biron.







Une collecte dans les régions reculées de Bornéo



Les jarres datant du XXème siècle sont le fruit d’une collecte dans les régions reculées de Bornéo, au fil des années, Jean-Philippe Plourde a parcouru le globe à la recherche d'objets antiques, régionaux, et aussi modernes, exposés à Montréal, à Paris et à New York.



Une équipe locale va de porte en porte à la recherche de pots en terre cuite uniques



Sur l’île de Bornéo, située au cœur de l’ancienne route maritime de la soie, une équipe locale va de porte en porte à la recherche de pots en terre cuite uniques.



Elles sont ensuite conservées dans une installation centrale avant de les acheminer en Europe et en Amérique du Nord.





Des pièces uniques pour les musées, palaces et hotels mais aussi pour les particuliers



Ces pièces uniques ont pu trouver place dans les musées, palaces et hôtels et s’invitent aujourd’hui dans les habitations. Ces objets de décoration uniques sont désormais disponibles au Marché Biron.





Patricia Ederhy, ancienne présidente du marché aux puces



Grâce à la rencontre avec Patricia Ederhy, ancienne présidente du marché aux puces, ces quatre passionnés ont concrétisé leurs visions en créant Le Comptoir des Jarres.

Le Comptoir des Jarres



Boutique au Marché Biron

85 rue des Rosiers

93400 Saint-Ouen (allée 1 galerie 74)



https://www.comptoirdesjarres.com