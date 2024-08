maisondeco



Il est normal que les changements génèrent de la peur et qu’il existe des incertitudes inhérentes à un emménagement dans un environnement nouveau. D’après certains psychologues, déménager occupe la troisième place parmi les principales causes de stress chez l’adulte, précédé par la perte d’un être cher en première place et le licenciement en deuxième position.



Selon cette même étude, la seconde raison créant cette angoisse du déménagement est liée à la gêne occasionnée par l’empaquetage des effets personnels pour 40 % des participants tandis que 26 % se déclarent davantage préoccupés par le désemballage.



Pour les nouveaux acquéreurs de bien immobilier, le temps entre l’offre et la finalisation du contrat de vente est aussi une préoccupation importante. Près d’un quart (23 %) des personnes désirant devenir propriétaires redoutent de ne pas réussir leur achat avec succès.





Affronter quatre déménagements dans sa vie



En Europe, le nombre moyen de déménagements effectués dans une vie s’élève à quatre, une moyenne qui tend à augmenter parmi la population la plus jeune. De nouveau, l’emballage des affaires et le jour du déménagement représentent les principales inquiétudes des personnes confrontées à ce processus.



Selon Angus Elphinstone, CEO d’AnyVan, il est fondamental de faire une check-list détaillée pour faciliter l’organisation et réduire le stress lors d’un déménagement. Avoir une logistique minutieuse comme étiqueter les cartons fait réellement la différence, notamment au moment du déballage. “Faire appel à des professionnels soulage la charge de travail et réduit considérablement le stress durant le processus du déménagement”



La tendance est au déménagement fréquent, et même changer de pays devient de plus en plus courant. Près de 17 millions d’habitants de l’Union Européenne vivent dans un pays n’étant pas leur pays d’origine. Avec l’aide adéquate et une planification rigoureuse, changer de résidence sans angoisser outre mesure est donc possible. Déménager devient alors une opportunité d’évolution et de développement personnel.





* L’échantillon de l’étude était formé de 2000 personnes adultes vivant au Royaume-Uni.