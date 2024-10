societe



Une large couverture médiatique



10 partenaires médias (TV, radio, presse spécialisée, presse généraliste, campagne métro/bus), une centaine de journalistes étaient présents sur le salon et un club média a été mis en place afin de pouvoir déposer les communiqués de presse.



Le salon de l’internat a pour amibition de devenir le rendez-vous incontournable pour tous les établissements scolaires qui proposent une formule internat. L'objectif, réunir les représentants des établissements en un seul et même lieu d’échange avec les familles.





Visite guidée



Le deuxième salon de l’internat s’est déroulé sur 2 jours. Deux jours aussi intenses pour les cinquante exposants et plus de 70 enseignes que pour les 5000 familles qui ont fait le déplacement dans le hall 5.1 du parc des expositions de la porte de Versailles.



Dans une atmosphère sereine et studieuse, tout n’était qu’échanges, rencontres et bienveillance. La documentation informelle changeait de main comme pour clôturer le feu roulant de questions, parachevant ainsi la visite. Certaines familles ont même franchi le pas, en validant sur place l'inscription de leur enfant dans l'un des établissements présents.



Puis chacun allait, la tête pleine de projet, rejoindre une autre source d’informations afin d’étayer de la meilleure manière possible le devenir de leurs enfants.



Quelque jours après la fermeture du salon, la kyrielle de messages élogieux de la part de tous les acteurs du salon, visiteurs et exposants, renforce la volonté de Marc Assous, commissaire général du salon et de l'équipe de l'agence Expodience, organisatrice de l'événement, de s'atteler dès maintenant à la préparation du Salon de l’Internat 2020.









Plus d'informations : www.salondelinternat.com