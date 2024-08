maisondeco





L'expertise du "fait main", au service de prestations haut de gamme

Fondée en 2022 par Olivier Follin, qui dirige depuis 15 ans l'entreprise Travaux-Paris.com, experte dans la rénovation d'intérieurs de luxe, Manufactura vient élargir l'éventail des savoir-faire de l'agence parisienne avec la conception et la production de meubles sur mesure.



Tirant son nom du latin "fait à la main", Manufactura allie respect de l'artisanat traditionnel et nouvelles technologies pour un accompagnement haut de gamme des projets d'agencement intérieur.





Proximité, personnalisation et circuit court



Disposant d'un atelier de 300 mètres carrés ainsi que d'une cabine de peinture à Boulogne Billancourt et d'une matériauthèque rue Lecourbe, dans le 15e arrondissement, Manufactura maîtrise l'ensemble des étapes de la chaîne de production de ses créations, de leur élaboration sur plan à la livraison.

L'agence ne fait appel à aucun sous traitant et garde ainsi la main sur l'ensemble du suivi qualité et de la conformité de ses ouvrages. Outre le fonctionnement en circuit court et l'économie de transports superflus, cette infrastructure, unique en Ile-de-France, permet d'inclure le client dans le processus de création, en lui ouvrant les portes de l'atelier afin qu'il puisse accompagner lui-même les différentes phases de la réalisation de son projet.



"Dès le départ, l'idée était de développer un concept proche de l'agence de création, orienté vers la proximité, le partage des compétences et l'inclusion des clients dans le processus de conception et création.", indique Olivier Follin, "Dans cette optique, notre matériauthèque offre un choix quasi illimité de matériaux et de création et toutes nos prestations sont réalisées sur plan. C'est pourquoi la Manufactura ne dispose pas de showroom, chaque ouvrage qui sort de notre atelier est une pièce unique, personnalisée, conçue pour s'adapter parfaitement au projet porté par le client".





Des ateliers ouverts au public

Toujours dans cet esprit de proximité, les ateliers Manufactura sont ouverts au public et mettent leurs installations et leurs compétences à disposition de tous ceux qui souhaitent effectuer de petits travaux de restauration sur leur propres meubles, couper une planche, réparer un pied de table, etc...

Exemples de réalisations



Michel-Ange, Paris XVI - Agencement haut de gamme pour une maison de ville sur 4 étages. Création d’un dressing, d’une bibliothèque et d’une cuisine, ainsi que 3 salles d'eau et 2 escaliers. Restructuration d'une mezzanine et aménagement du sous-sol en salle de sport.

Mission-Marchand, Paris XVI - Agencement complet d’un appartement privé de 300 m² avec verrières en bois style art nouveau, dressings, bibliothèques, penderies, espaces de sieste et cuisine sur mesure, ponçage du parquet et remplacement des fenêtres

manufactura.paris