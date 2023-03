mediasmarketing







L’ambition d’un numérique inclusif - Cette marque de confiance des lecteurs vient saluer l’implication des équipes de 01NET magazine à mettre les nouvelles technologies et les usages numériques à la portée de chacun, en décryptant les enjeux du digital et en relayant les initiatives développées partout en France.

Cette ambition est rendue possible par le travail des marchands de journaux qui forment un maillon essentiel de la diffusion de la presse écrite. 01NET magazine les remercie chaleureusement pour leur soutien.



"Nous accueillons avec fierté le Trophée des Lecteurs 2023. Ces trois dernières années, un travail important a été réalisé par nos journalistes pour renforcer la proximité de notre ligne éditoriale avec les lecteurs, les accompagner dans l’appropriation d’un numérique du quotidien. Le réseau NAP, du fait de son implantation de proximité, a su nous soutenir dans cette démarche." Jacqueline Galante, Directrice de la publication de 01NET magazine.



Visuels à télécharger sur tinyurl.com/01NETPRIXLECTEURS2023

A propos de 01NET Magazine



Leader sur son marché, 01NET magazine décrypte les innovations technologiques, l’actualité des produits high-tech et l’impact de la transformation numérique dans la société. Diffusé en versions papier et digitale, 01NET magazine accompagne une très large communauté* au travers d’une parution quinzomadaire, mais aussi d’une collection de hors-série et des réseaux sociaux.





A propos des Trophées Magazines



Les Trophées Magazines ont pour but de valoriser la diversité de l’offre de presse magazine et son dynamisme au sein des magasins Maison de la Presse. La 5e édition 2023 des Trophées Magazines récompense les nouveaux titres de presse et permet de mettre en lumière les magazines qui ont incarné l'année passée. Au total, ce sont près de 60 éditeurs qui ont participé, en proposant plus de 90 titres.

*4 112 000 lecteurs – mesure OneNext ACPM 2022 S2