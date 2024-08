mediasmarketing

Développer le sentiment d’appartenance à une marque



Pour gagner en visibilité, les objets publicitaires sont des outils incroyables pour développer le sentiment d’appartenance à une marque. Les objets publicitaires peuvent être remis par exemple lors d’une opération de street marketing. Ils peuvent également être offerts en fin d’année à vos meilleurs fournisseurs et clients. Les objets publicitaires peuvent également être remis aux prospects lors d’un salon professionnel.





Objets publicitaires originaux : miser sur les goodies



Il faut savoir qu’il existe une grande variété d’objets publicitaires à savoir : les autocollants, les sacs, les tee-shirts, les casquettes ainsi que les goodies. Vous pouvez également opter pour un jeu de carte personnalisé, car c’est un produit de qualité qui se garde dans le temps. Afin de vous assurer d’avoir des supports qui pourront servir sur le long terme, vous pouvez opter pour des goodies tels que les stylos, les portes clés, les clés usb etc, c'est-à-dire des objets qui peuvent être utilisés en situation.



De nombreux sites internet sont à votre disposition pour créer des goodies personnalisés avec votre logo ou votre image de marque. Il faudra veiller à en produire une quantité suffisante pour que chaque visiteur, client ou prospect puisse en avoir un. Parce qu’il n’y a rien de plus gênant que de refuser un goodie à un visiteur à cause d’une rupture de stock. Dans le cas où votre stock de goodies est limité, il ne faudra en distribuer qu’aux visiteurs VIP (exemple : client potentiel).





Savoir faire preuve d’originalité pour se démarquer



Il arrive des fois que lors d’un évènement tel un salon professionnel, la concurrence soit aussi l’idée de distribuer des goodies. C’est pourquoi, pour pouvoir vous démarquer, il faudra faire preuve d’originalité et d’éléments de différenciation. Les stylos et les portes clés personnalisés sont toujours tendances, nous vous conseillons cependant de choisir vos goodies en rapport avec votre secteur d’activité.



Par exemple, une clé USB pour une société d’informatique. A titre de second exemple, si vous êtes une entreprise qui travaille dans le secteur alimentaire, optez pour des bonbons personnalisés avec votre logo sur l’emballage. Si vous êtes dans le secteur de la brasserie, vous pouvez opter pour des décapsuleurs, des tire-bouchons etc. En conclusion, mise à part la communication digitale, les flyers, ou encore la publicité papier, un moyen efficace de communiquer auprès de son réseau est de miser sur les objets publicitaires.





A propos de Maxilia



Maxilia a été créé au pays-bas en Février 2017 avec pour mission de faciliter le marketing des TPE et PME grâce aux objets publicitaires. Aujourd’hui Maxilia compte 60 employés dans le monde.