Avec un pouvoir d’achat qui stagne, la jeune génération fait de plus en plus attention à son budget vêtement. L’objectif de Zaful, acteur mondial de la mode tendance à petits prix pour les 18-35 ans, est de permettre à tous ses clients de s’habiller bien avec un petit budget : des robes à partir de 5,99€, des vestes & manteaux à partir de 10€ ou bien encore des pulls à partir de 8€.



À l’occasion du Black Friday, Zaful joue le jeu en France avec de nombreuses promotions sur son site.

- Livraison gratuite du 23 au 27 novembre sans minimum d’achats

- Un cadeau offert à partir de 44€ d’achat

- Un cadeau d’une valeur supérieur à partir de 62€ d’achat.





À propos de Zaful



Créée en 2014, Zaful est un pure player mondial de prêt à porter à destination des 18-35 ans avec des livraisons dans plus de 180 pays. La marque se distingue par une mise à jour continuelle de ses collections de vêtements tendances et abordables.



En pleine expansion avec le lancement cette année d’une collection sport, elle compte aujourd’hui plus de 10 millions de clients enregistrés et se distingue avec une forte communauté active sur les réseaux sociaux (7,7 millions de followers sur Facebook et 3 millions sur Instagram).





